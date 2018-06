Últims dies per participar a la campanya «Cap nen sense bigoti»

Un cartell de la campanya

La quarta edició de la campanya Cap nen sense bigoti, una iniciativa solidària sorgida de la mà de l'Obra Social de la Caixa i CaixaBanc, es a iniciar el passar 28 de maig a tot Catalunya. L'objectiu de la campanya és recollir tants litres de llet com sigui possible per contribuir en el creixement i desenvolupament dels infants en risc d'exclusió social.Per aconseguir que el major nombre de famílies tinguin accés a aquest aliment bàsic en el desenvolupament dels infants, s'han posat al servei de la campanya totes les oficines de CaixaBank de Catalunya i els 62 centres de gent gran que l'Obra Social de la Caixa té escampats pel territori. Així, tothom que vulgui contribuir en l'acció pot portar els litres de llet que desitgi a alguna de les sucursals del banc abans d'aquest divendres, 15 de juny, que és quan acabarà la campanya.En l'edició passada de Cap nen sense bigoti, els bancs d'aliments van poder distribuir 5 milions de litres de llet. Tot i així, consideren que "és una xifra insuficient per assolir l'objectiu mínim que recomanen els experts d'un litre per persona i per setmana". Aquest any, doncs, la plataforma s'ha marcat com a objectiu mínim recaptar 7,5 milions de litres de llet, que es traduirien en tres litres de llet al mes per persona.En el marc de la campanya i fins al proper 13 de juliol, tothom que ho vulgui podrà fer donacions econòmiques mitjançant canals electrònics com ara la Línia Oberta, CaixaMòbil o l'enviament de SMS amb la paraula "LLET" al 28024, i també a través del web oficial Amb l'ajuda de la il·lustradora Lyona, la campanya dona vida a uns personatges i una història inspirada en la situació real de milers de famílies que han de recórrer cada any a l'ajuda dels bancs d'aliments. Així, amb motiu de Cap Nen sense bigoti, ha nascut el primer llibre que s'aconsegueix amb litres de llet, és a dir, gràcies a les donacions altruistes.Per primera vegada, un conte infantil explica com afecta la manca de llet als nens i nenes i com, amb la solidaritat de tothom, es pot omplir el buit de les seves vides i fer que desaparegui per sempre.A través del conte "Tots contra el buit", els infants lectors acompanyaran la Rita en el seu dia a dia amb Buit, la sensació amb la qual conviu per la falta de llet. Buit no la deixa concentrar-se i li treu energia, però gràcies a la col·laboració col·lectiva, aconsegueix que Buit cada vegada es faci més petit i acabi desapareixent.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)