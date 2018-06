VÍDEOS Antena3 diu que els aldarulls a Sant Andreu van ser per una estelada (i rep un correctiu del club)

Yo estaba allí y mentís como desgraciados. pic.twitter.com/Umn3UYsv6M — Bernat Castro (@Berlustinho) 12 de juny de 2018

Hola @A3Noticias, lo de mentir es normal en vuestra cadena ?...espero tengáis la decencia de rectificar y pedir disculpas por vuestras MENTIRAS. ..aunque sé que es mucho esperar de basuras de vuestro nivel. — Francisco alba carmo (@Franciscoalbaca) 12 de juny de 2018

Mentira, como siempre. — MIRALEM PJANIC (@natxinh0) 12 de juny de 2018

METIDERS MANIPULADORS — Siscu (@6q60) 12 de juny de 2018

Que asco de gente y de medios de comunicación...no se como no se os revuelve las tripas al miraros al espejo...encima publicáis noticias en las que ni si quiera estabais presentes..asi va el mundo con gentuza como vosotrxs...@A3Noticias LA PIROMANÍA DE LA SOCIEDAD — MakelMasta (@MastaMakel) 12 de juny de 2018

L'UE Sant Andreu ha mostrat el seu malestar amb Antena 3 després que hagin publicat una notícia sobre els aldarulls que van tenir lloc diumenge passat durant el partit del play-off d'ascens a 2a B al camp barceloní. La cadena de televisió apunta que hi va haver dos ferits i que tota la polèmica sorgeix arran de l'aparició d'una estelada . La resposta dels quadribarrats, clara: "Nova mentida. Rectifiquin".I és que diumenge, les forces de l'ordre van haver d'actuar al Narcís Sala perquè els aficionats van envair el camp quan l'àrbitre va xiular el final amb 1-1 al marcador, que eliminava els catalans. Aleshores, es van encarar amb la grada d'aficionats valencians. Amb els aldarulls, els Mossos d'Esquadra, mobilitzats per la Brimo, van entrar al camp on es van produir empentes i càrregues.Els incidents van acabar sense cap ferit, per això l'equip català acusa Antena 3 de mentir assegurant que hi havia dos ferits i els motius pels quals es van produir els aldarulls.

