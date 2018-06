La reacció de la Casa Reial a la condemna de presó per a Urdangarin

La Casa Reial ha expressat "respecte absolut" per la independència judicial després de conèixer la sentència del cas Nóos, que condemna l 'exduc de Palma, Iñaki Urdangarin, a 5 anys i 10 mesos de presó . Fonts de la Zarzuela han evitat fer més valoracions al respecte de la sentència del Tribunal Suprem, que és ferma.És la primera condemna que afecta un familiar directe del rei que, de fet, en el moment de la comissió dels delictes formava part de la Família Reial. Ara, amb la sentència ferma del Suprem, és l'Audiència de Palma la que haurà d'executar la sentència i ordenar l'ingrés a presó d'Urdangarín.L'exduc de Palma pot recórrer al TC per evitar la seva entrada a la presó i també podria demanar l'indult al govern espanyol. En tot cas, si finalment ha d'ingressar a la presó, podria escollir qualsevol centre de l'estat espanyol, segons confirmen fonts d'Institucions Penitenciàries. Si la Secretaria d'Institucions Penitenciàries considerés que el centre escollit no és adequat podria sol·licitar un canvi de centre.La Secció Primera de l'Audiència de Palma ha citat Iñaki Urdangarín, el seu soci, Diego Torres, i l'expresident popular de Balears, Jaume Matas, dimecres de les 9h a les 14h per entregar-los el manament de presó. La citació és un requeriment personal i, per tant, hauran de personar-se al tribunal.Està per veure si l'Audiència de Palma donarà uns dies per a un ingrés voluntari a tots tres citats. Urdangarín podria intentar frenar l'ingrés a la presó presentant un recurs d'empara al TC demanant que se suspengui cautelarment la seva entrada a la presó.Tanmateix, el TC no acostuma a paralitzar entrades a la presó de condemnats a més de 5 anys. Ho reconeix el mateix tribunal en la interlocutòria del cas dels feixistes que van atacar Blanquerna durant la diada del 2013 i que tenien condemnes fermes de fins a 4 anys. El TC va paralitzar l'entrada a la presó i apuntava que adoptava com a "directriu general" que la pena se situï per sobre o per sota de la frontera dels 5 anys. A penes de més de 5 anys, recorda que el legislatiu els considera ja penes "greus" i, per tant, no pot aturar l'execució de la sentència.

