El PSC vol que Torra es comprometi a no impulsar l'assemblea d'electes i el Consell de la República

El PSC és conscient que, amb l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència d'Espanya el rol dels socialistes al Parlament s'ha revaloritzat. Miquel Iceta ha promès exercir de "facilitador" del diàleg i la negociació entre governs, però considera que hi ha una assignatura pendent per part de l'independentisme: comprometre's a complir la legalitat. Amb la finalitat d'obtenir aquesta garantia, els socialistes ha presentat una proposta de resolució i una bateria de preguntes amb l'objectiu d'aconseguir que tant verbalment com per escrit el Govern es comprometi a no impulsar el Consell de la República que hauria d'estar encapçalat per Carles Puigdemont i a respectar la Constitució i l'Estatut."Volem tenir garanties que cap organisme públic o privat serveixi per suplantar les institucions legítimes, que són el Govern i el Parlament de Catalunya. Volem respostes per escrit que no els donaran suport i que no tiraran endavant", ha argumentat la portaveu del PSC, Eva Granados. Les preguntes registrades, que haurien de ser contestades pel Govern en un termini de 15 dies, plantegen si l'executiu català té intenció de crear l'assemblea de càrrecs electes i el Consell de la República, quin seria el seu encaix normatiu, el seu cost, qui pagaria el manteniment i quines funcions tindrien. Els socialistes demanen també quina representativitat tindria aquest òrgan, si assumiria competències previstes a l'Estatut o representativitat reservada legalment al Parlament.Pel que fa a la proposta de resolució presentada i que serà sotmesa a consideració de la comissió d'Afers Institucionals, els socialistes insten el Govern a "respectar" l'Estatut i a no "desnaturalitzar el sistema institucional" de Catalunya amb la creació o el finançament de l'assemblea d'electes o el Consell de la República ni cap òrgan semblant que "s'atribueixi o simuli atribuir-se" funcions que corresponen al Parlament.Granados ha demanat als consellers del Govern que segueixin considerant la via unilateralitat com a possibilitat. "Les actuacions unilaterals tenen un mal final", ha dit la portaveu socialista, que ha recordat a Torra que és president de la Generalitat per només un vot i que això suposarà haver de pactar amb la resta de grups parlamentaris.

