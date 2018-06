Torra referma per carta als mandataris europeus que aposta pel diàleg «per decidir-ho tot»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquest dimarts una carta als mandataris europeus per tal de traslladar-los la situació política a Catalunya. Es tracta de la primera comunicació formal de Torra amb les cancelleries des que va assumir el càrrec . "No hi ha millor expressió de diàleg i debat que aquella que culmina amb un absolut respecte a la llibertat de cadascú per expressar-se, opinar i decidir-ho tot", destaca Torra, que referma l'aposta europeista del nou executiu català que encapçala.En aquest sentit, el president de la Generalitat remarca en la missiva que el seu gabinet "manté la voluntat de fonamentar-se en els valors de la solidaritat, la diversitat i la cohesió" i que "continuarà apostant fermament pel diàleg i la negociació com a eines per resoldre les discrepàncies polítiques". Tot i haver fet bandera de l'1-O en tots els seus discursos, en aquesta carta el mandat del referèndum no hi apareix.Sí que hi ha referències als presos polítics i als exiliats. La formació de Govern, sosté, s'ha produït en una "situació anòmala, de conflicte obert entre les institucions catalanes i l'Estat". Recorda que les decisons s'han pres "amb polítics catalans demòcrates i honorables en presó provisional, acusats de rebel·lió sense haver-hi cap sentència ferma, així com amb Carles Puigdemont, altres membres del seu govern i antigues diputades del Parlament de Catalunya que es troben a l'exili".

Carta de Joaquim Torra als mandataris europeus by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)