El Govern no es mulla pel cap dels Mossos: «No podem fer una altra cosa que confiar en ell»

El Govern encara no ha decidit els canvis que materialitzarà a l'organigrama dels Mossos d'Esquadra després que el major Josep Lluís Trapero renunciés a ser restituït en el càrrec . La consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, no ha fet una defensa explícita de Ferran López, comissari en cap dels Mossos i relleu de Trapero quan es va aplicar el 155. "No podem fer una altra cosa que confiar en ell", s'ha limitat a afirmar en la roda de premsa posterior al consell executiu.Artadi ha volgut subratllar que la decisió sobre qualsevol canvi que s'apliqui als Mossos d'Esquadra dependrà del conseller d'Interior, Miquel Buch. Serà ell, ha comentat, qui afronti "quins canvis" calen i "quan i com" s'han de produir. La portaveu de l'executiu ha negat, en qualsevol cas, que la situació de la policia catalana inquieti el Govern. "El cos funciona bé i les directius es detallen des del departament", ha conclòs.

