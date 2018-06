El TSJC investigarà Turull per donar part del patrimoni a la seva dona

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit la querella presentada per la Fiscalia contra Jordi Turull i la seva dona, Maria Blanca Bragulat, per per un suposat delicte d'insolvència punible. Segons han informat, s'admet la querella al considerar que hi ha indicis que es podria haver comès el delicte i, per tant, el fet s'investigarà. El TSJC designa el magistrat José Francisco Valls com a instructor de la causa.Segons el ministeri públic, el presumpte delicte s'hauria comès quan Turull es va desprendre d'una "part important" del seu patrimoni i el va deixar sota la titularitat de la seva dona. La Fiscalia Especial contra la Corrupció va enviar un informe el passat 15 de març a la Fiscalia Superior de Catalunya, que s'ha fet càrrec de la investigació donada la condició d'aforat de Turull per ser diputat al Parlament.La Fiscalia creu que Turull i Bragulat haurien formalitzat un "negoci jurídic de donació" el passat 8 de juny del 2017. El ministeri públic recorda que Turull està sent investigat pel Tribunal Suprem.Fonts de Junts per Cataunya (JxCat) van argumentar motius de salut per justificar el canvi de propietat de casa seva, a Parets del Vallès. "Va decidir fer aquestes modificacions especialment a partir del moment que li van diagnosticar unes apnees molt severes que l’obliguen a dormir sempre amb una màquina d’oxigen, també ara a la presó, a risc de mort sobtada en cas de no fer-ho", van destacar les fonts."Haver d'airejar situacions estrictament personals, com les relacionades amb la pròpia salut, per haver de defensar-se de l’obsessió de la fiscalia per perseguir als que considera dissidents, descriu l'escenari dramàtic i de desesperació que viuen certes instàncies de l’estat espanyol", van recalcar els portaveus consultats.

