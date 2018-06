Cs responsabilitza Pedro Sánchez de la recuperació del Diplocat

Després del gir copernicà de la política espanyola, que contra pronòstic ha situat Pedro Sánchez a la Moncloa, Ciutadans, que fins ara s'havia vist afavorit per les enquestes, intenta redefinir la seva estratègia. Una d'elles la tenen ben clara: el govern del PSOE serà culpable de les accions que facin els independentistes. Partint d'aquesta premissa, la presidenta del grup parlamentari de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, ha assenyalat el president Sánchez com a responsable del fet que el Govern de Quim Torra hagi aturat la liquidació del Diplocat."Si Sánchez té una hipoteca amb els partits independentistes, que ho expliqui", ha deixat anar la líder del partit taronja. Sota el seu criteri, ha estat el president espanyol i líder del PSOE qui ha donat "llum verda" a l'independentisme per "seguir gastant diners" en el procés amb l'aixecament de la intervenció de les finances de la Generalitat, mesura que va ser anunciada divendres passat després de la reunió del consell de ministres. "Torra vol tornar a fer el mateix i gastar-se els diners de tots en fer propaganda independentista", ha insistit Arrimadas.Després que ministres com Meritxell Batet hagin defensat que seria positiu per desescalar el conflicte l'apropament dels presos polítics a presons catalanes, Arrimadas també ha dit que el govern de Sánchez té previst atorgar "privilegis" a dirigents que s'han saltat la llei. "La ubicació depèn dels jutges. Per a nosaltres no és una qüestió de negociació política amb els partits independentistes", ha sentenciat.En canvi, però, Ciutadans sí comparteix l'afirmació del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, sobre que Catalunya està "a tocar d'un enfrontament civil". "Qui nega la fractura social a Catalunya està tancant els ulls a la realitat", ha afirmat. El partit d'Arrimadas ha presentat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Vic per haver impedit l'acte polític que pretenia celebrar el passat cap de setmana a la ciutat.El PSC, per la seva banda, no s'oposa, de partida, a la reactivació del Diplocat però demana que no torni a ser un "instrument de propaganda independentista" sinó que serveixi per atraure inversions. La portaveu del PSC, Eva Granados, ha precisat que la recuperació d'aquest organisme no és "ni bona ni dolenta", sinó que simplement depèn de l'ús que se'n faci. "Fins ara havia estat un instrument de propaganda independentista i, si torna a ser això, ho denunciarem", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)