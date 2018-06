VÍDEO «No ens esperàvem que sortís aquesta pregunta»: queixes entre els estudiants de la selectivitat

Avui un total de 33.895 estudiants, 1.808 més que l'any passat, han començat la selectivitat, un dels moments de més nervis de tot el curs per als alumnes de Batxillerat. Els primers exàmens que han fet han estat els de llengua castellana i literatura i els de llengua catalana i literatura, que formen part de la fase general de les PAU.I quin dels exàmens ha estat més difícil? Doncs segons els estudiants amb quiha parlat, el de castellà. I és que, tal com podeu veure en el vídeo, la pregunta sobre tipologies d'adjectius els ha sorprès."Ho havíem fet feia temps i ja no ho recordàvem" o "No t'esperes que et preguntin una costa tan concreta" són algunes de les queixes que més ens han repetit els alumnes. De fet, segons ens ha explicat una professora de castellà, els tipus d'adjectius se solen tractar durant el primer trimestre del curs i, per tant, és cert que els estudiants potser no tenien aquest tema tan fresc com d'altres. Vosaltres heu fet la selectivitat? Quin examen heu trobat més difícil? Molta sort!

