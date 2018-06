Artadi i Batet ja preparen la reunió entre Torra i Sánchez

Elsa Artadi, consellera de la Presidència, i Meritxell Batet, ministra d'Administracions Territorials del nou Govern del PSOE, ja estan en contacte per tancar la data i l'ordre del dia de la trobada que mantindran en les properes setmanes els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez. Artadi, que ja ha mantingut una trucada amb Batet, ha destacat en la roda de premsa posterior al consell executiu que la cita no serà "només una fotografia" i que no s'hi tractaran aspectes "sectorials", sinó que la Generalitat espera que el govern espanyol hi plantegi una solució política per al conflicte polític amb Catalunya."A nosaltres ens és igual si la reunió del president amb Sánchez és la primera o la segona d'un mandatari autonòmic a la Moncloa. Esperem una actitud constructiva i dialogant, mirant al futur, amb la ment oberta i reconeixent la situació que existeix a Catalunya. No ens sentim part de la ronda amb comunitats autònomes", ha destacat Artadi, que ha carregat contra els "incompliments" de l'Estat en els últims anys.Aquests incompliments, ha indicat, suposen un gran "estrès" a la Generalitat a l'hora de quadrar el pressupost. "En molts casos són incompliments de moltes legislatures. Hem de veure quina oferta té l'Estat i com pensa donar resposta a la voluntat del poble català", ha ressaltat la consellera de la Presidència.Sánchez es va posar en contacte amb Torra la setmana passada , divendres, i es van emplaçar a trobar una data el més aviat possible. L'escenari ideal és que se celebri en les properes setmanes, segons els dos equips.

