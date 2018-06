El Govern atura la liquidació del Diplocat

▶ #Portaveu @elsa_artadi: “els òrgans del Diplocat segueixen i es torna a reunir el ple que és l’òrgan que ha de decidir com transitem per tornar a posar en marxa el Diplocat” @exteriorscat pic.twitter.com/2TZrkgt3g9 — Govern. Generalitat (@govern) 12 de juny de 2018

El Govern ha decidit aquest dimarts aturar la liquidació del Diplocat, una de les mesures que va emprendre la Moncloa durant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Així ho ha anunciat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, davant la "irregularitat" que va suposar l'acció estatal per acabar amb aquest organisme de diplomàcia pública catalana, format per una quarentena d'entitats."Aquest procés de liquidació no es va acabar i, per tant, el consorci no ha perdut vigència", ha apuntat Artadi, que ha anunciat una convocatòria del ple del patronat. La cita estarà presidida per Quim Torra. Ernest Maragall, conseller d'Acció Exterior, ja va anunciar en el moment de prendre el càrrec que la recuperació del Diplocat -i de les delegacions a l'exterior- formaria part de les prioritats del departament. Maragall, de fet, va avançar que tenia intenció de reunir el patronat de l'organisme.En la roda de premsa posterior al consell executiu, Artadi ha argumentat que la liquidació del Diplocat no formava part de l'acord pres pel Senat el 27 d'octubre de l'any passat, quan es va validar l'aplicació de l'article 155. "Es va prendre després i de forma irregular", ha detallat la portaveu del Govern, que ha qualificat la decisió del govern espanyol sobre el Diplocat d'"irregular i il·legal".Per això, ha avançat que es personaran en el procés obert ja per altres institucions, com l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Catalana de Municipis (ACM), entre d'altres. Artadi també ha avançat que l'executiu de Torra té la voluntat de "reprendre l'acció exterior" per "enfortir" la posició de Catalunya al món.El Govern defensa, en aquest sentit, que l'acció exterior ha estat reconeguda com a constitucional per part dels tribunals estatals. Segons la documentació facilitada per l'executiu, el Tribunal Constitucional (TC) assegura que la feina de la Generalitat més enllà de les seves fronteres és legal si està lligada "a les seves competències".La recuperació de les delegacions exteriors és una qüestió "complexa", ha ressaltat Artadi. En aquest sentit, la restitució no és com "nomenar un director general que va ser cessat pel 155".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)