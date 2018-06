Aragonès denuncia que la nova operació policial alimenta la judicialització del procés

Arribada de Pere Aragonès a l'entrada del Departament d'Economia. Foto: Adrià Costa

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, s'ha personat aquest dimarts al migdia a la seu del Departament d'Economia per ser present en els registres que s'estan produint en aquesta instal·lació en la investigació vinculada al cens electoral del referèndum de l'1-O per ordre del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona. Aragonès ha fet unes breus declaracions abans d'entrar, en què ha afirmat que el Govern "sempre estarà al costat dels treballadors públics de la Generalitat".Segons Aragonès, els escorcolls -que també s'han realitzat a la seu de l'empresa Mediapro, al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de l'Hospitalet de Llobregat, i a l'Idescat- responen a la voluntat de "judicialització del dret a votar", i ha desitjat que "els anhels del poble català acabin el més aviat possible". Per això, ha demanat que la investigació i registres es portin a terme "amb tota la celeritat possible", amb l'objectiu que el dia a dia dels treballadors del Departament d'Economia pugui normalitzar-se i tothom pugui tornar al seu lloc de treball.El registre a la seu d'Economia ha començat cap a les 9.00 del matí quan una desena d'agents han entrat de paisà i de manera discreta. Allà, segons fonts de Vicepresidència, s'està buscant informació, concretament, en un ordinador que pertany al cap del gabinet tècnic, Daniel Gimeno, que estaria present en l'escorcoll. Amb ell hi ha un equip d'advocats encapçalat per Andreu Van den Eynde, qui també és lletrat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva.Gimeno és una de les 32 persones incloses en un informe de la Guàrdia Civil emès pel jutjat 13, per ser considerat "d'interès per la investigació" sobre el procés. Aquesta llista es va configurar arran de correus de l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó i, entre les persones investigades hi ha també la consellera de Presidència, Elsa Artadi. Fonts de la investigació confirmen que l'operació és conseqüència de la que ja es va produir el passat 5 de desembre a l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) per ordre del mateix jutjat. Llavors buscava dades del cens que el Govern havia utilitzat per celebrar el referèndum.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)