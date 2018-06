Condemnen a presó un neonazi per acumular armes prohibides i incitar a l'odi per Internet

L'Audiència de Barcelona ha confirmat la sentència del jutjat penal 22 de Barcelona que va condemnar un neonazi a dos anys i mig de presó per incitar a l'odi en el seu bloc personal. Aquest tenia, a més, un arsenal d'armes prohibides a casa. D'aquesta manera, el tribunal també ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de l'acusat, i el considera autor d'un delicte de provocació a la discriminació, l'odi i la violència, i un altre de tinença d'armes prohibides en concurs de lleis amb un delicte de tinença il·lícita d'armes.La policia va decomissar al condemnat, el juny del 2013, una gran quantitat de fotografies, simbologia, vídeos, arxius de música extremista Oi, i cartells relatius a Adolf Hitler i a la ideologia nacionalsocialista acompanyats d'expressions de caràcter racista i xenòfob. També va trobar una pistola, quatre claus de pugilat, set nunchakus, un hira-shuriken metàl·lic, una defensa extensible, un bastó estoc, dos defenses personals, tres katanes, sis matxets, 39 ganivets i quatre kits de ganivets, dues navalles automàtiques i dues dagues.En la seva sentència, el jutjat va considerar provat que l'acusat era administrador d'una pàgina que tenia com a finalitat "difondre, massivament i indiscriminada, entre tots aquells usuaris d'Internet que la consultessin, documents, imatges, vídeos, notícies i opinions de caràcter ofensiu, denigrant i vexatori contra persones d'origen estranger i immigrants, que professessin la religió musulmana, jueus i persones afrodescendenes entre altres minories ètniques o racials". Defensava "a ultrança la supremacia de la raça ària sobre les altres i dirigida a crear entre la població sentiments d'hostilitat, animadversió, agressivitat i tracte desigual injustificat contra aquests col·lectius així com a difondre idees nacionalsocialistes del III Reich a Alemanya".

