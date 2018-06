Cs i PP proposen prohibir per llei els «símbols partidistes» a les institucions

Ciutadans i PP volen que es prohibeixi per llei la presència de "símbols partidistes" a les institucions i que hi hagi un paraigües legal per garantir la "neutralitat" de l'espai públic. L'ofensiva dels dos grups parlamentaris, que han presentat per separat dues proposicions de llei, respon a la polèmica generada per la presència dels llaços grocs a l'hemicicle del Parlament per recordar els presos polítics i els exiliats i a la pancarta penjada al Palau de la Generalitat per reivindicar la seva llibertat i retorn.El portaveu adjunt del PP, Santi Rodríguez, ha estat el primer en explicar que el seu grup ha registrat una proposició de llei per garantir que l'espai i les institucions hagi de "guardar respecte" per la neutralitat en comptes d'utilitzar-les per les seves pròpies reivindicacions. El dirigent popular ha admès que s'impulsa aquesta iniciativa per demanar la retirada de la pancarta de la façana del Palau de la Generalitat, tal i com Xavier García Albiol va demanar aquest dilluns al president Quim Torra. Rodríguez ha precisat que només estaria justificada l'exhibició de símbols compartits "pel conjunt" de la societat catalana. Per tant, la barrera se situaria entre els símbols que són oficials i els que no ho són i, per tant, "són de part".La presidenta del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas, per la seva banda, ha argumentat que s'està "vulnerant la neutralitat de l'espai públic" i que per aquest motiu és necessari regular-ho per llei. "Els símbols que han d'estar presents són els oficials, els que estan consensuats seguint les normes establertes", ha insistit la dirigent. Arrimadas ha acusar Torra d'haver convertit el llaç groc en el "símbol de la Generalitat" i ha recordat que les platges, els edificis públics i els actes institucionals "són de tots els catalans". "Els símbols que no generen consens i que no estan reivindicats per tots els partits són polítics", ha conclòs.

