Xavier Maza: «Tothom pot fer submarinisme, des dels 12 fins als 99 anys»

L'activitat del submarinisme s'associa directament amb el mar, i la imatge més recurrent que ens pot venir al cap és el d'una immersió entre peixos de colors, esculls de corall i aigua cristal·lina. Però no s'ha de ser a peu de costa per gaudir d'aquest món. A Sabadell hi trobem l'entitat Unisub Sabadell , fundada al 1958, i que agrupa tots els amants d'aquest món a la ciutat. El seu president, Xavier Maza, explica al'empremta de l'afició a la ciutat.- El submarinisme, des de l'època del Cousteau, ha incrementat molt el seu abast i s'ha popularitzat. Des de ser una activitat "militar" dels homes granota, o sapadors de l'exercit que posaven mines als vaixells, als exploradors dels fons marins amb els biòlegs del Calypso, eren activitats d'elit. A Unisub, a Sabadell hi havia gent amb molt d'interès i es va formar un equip molt potent els anys 60. Era l'època del CRIS, el Centre de Recuperacions i Investigació Submarina . Més tard es va entrar a la Federació d'activitats Subaquàtiques que es va integrar en la CMAS (la Confederació Mundial d'Activitats Subaquàtiques que Cousteau va fundar el 1959 a Mònaco). I més tard la competició amb les disciplines d'orientació subaquàtica on els atletes de l'Est, de darrera del bloc, durant la Guerra Freda lideraven aquesta competició, Unisub va destacar i va tenir campions de Catalunya i d'Espanya moltes vegades.- Actualment el submarinisme es considera una activitat assequible, un esport (o activitat esportiva) que pot fer tothom, des dels 12 anys fins els 99 si es té una mínima forma física. Necessites una certificació bàsica que s'obté en 15 dies de formació i practiques diàries i ja es pot anar al mar. Hi ha molts centres de busseig, la costa catalana es molt llarga i per un import, que es pot veure incrementat si has de llogar equip, pots bussejar i conèixer els fons. A Unisub, que som una entitat sense ànim de lucre, només es cobra per cobrir els costos, i sortim cada setmana. També tenim un departament de busseig tècnic que es forma i practica per anar més enllà, més fons, més endins, més estona, això ja requereix nivells més elevats en material, tècnica i entrenament. Ara tenim aquesta orientació. El busseig tècnic. Va més enllà del busseig recreatiu o esportiu.- A Catalunya hi ha forces clubs federatius, sense ànim de lucre, molts son grups d'amics que s'han federat. Unisub és probablement el més antic i un dels més grans. El volem convertir en el més gran de Catalunya, d'entrada aspirem a estar entre els cinc primers. Sabadell té una gran tradició esportiva. A la premsa hi surten notícies relacionades amb el busseig gairebé a diari, quan no és un viatge, és un animal, on nou repte o un vaixell que s'ha descobert enfonsat. És constant. I nosaltres som un club social, integrador i d'amics. Ajuda a superar temes d'autoestima, conèixer gent, viatjar i fer salut.

El nou aparell Nitrox d'Unisub Foto: NS / Cedida

- El compressor de Nitrox ha estat parcialment una donació de l'anterior president, el Francesc Barnusell, campió i seleccionador de l'equip d'Unisub d'Orientació durant molts anys. Ens l'ha cedit i ara en tenim dos d'instal·lats a la mateixa rampa de càrrega. Som probablement dels pocs clubs que tenim compressor propi. I ara en tenim dos! El Nitrox s'aconsegueix de dues maneres, afegint oxigen a l'aire normal, o traient Nitrogen de l'aire, i així s''augmenta la concentració d'oxigen. L'objectiu és un gas respirable estàndard que oscil·la de 21% (aire normal) d'oxigen fins a 40% d'oxigen. I per tant menys nitrogen. Nosaltres fem servir el sistema d'afegir oxigen a l'aire normal i això ho fa un mesclador que barreja l'aire i l'oxigen abans que el compressor ho fiqui a les botelles. L'hem comprat i ens ho ha instal·lat NAT4, una de les empreses que operen a Catalunya i que té seu a Sabadell, el nostre proveïdor habitual. Hem demanat una subvenció d'ajuda parcial a l'ajuntament doncs considerem que això es pioner, a Catalunya i ofereix un avantatge als submarinistes de Sabadell.- El Nitrox és important perquè redueix el nitrogen que respirem i per tant que saturem al cos. El Nitrogen genera bombolles que són perilloses. Menys nitrogen, menys bombolles, per tant podem estar més temps al fons amb més seguretat. Aquest també es un gas d'origen militar que s'ha popularitzat arreu i que per exemple en creuers de vida a bord al mar roig, on es fan quatre immersions diàries, es imprescindible. Pots estar mes temps i surts menys cansat.En relació al 60 aniversari d'Unisub hem organitzat tres xerrades La primera va ser amb la Unitat Subaquàtica dels Mossos d'esquadra, que té seu a Castellarnau. Van venir a explicar-nos qui són i què fan. Els Bombers de la generalitat, concretament els GRAE, que són els grups d'activitats especials, de la unitat subaquàtica, van venir a explicar la seva feina, els seus equips i com s'arriba a ser bomber d'aquesta especialitat. També hem tingut una xerrada feta per un bussejador tècnic que és psicòleg professional que ens va parlar del tema estrès i pànic en el busseig. Què és i com es pot combatre. Van ser molt interessants. Totes tres. I van ser gratis. Per a socis i per tothom que va voler venir.- El Nitrox 32 que carregarem permet fer immersions fins a 33 metres de profunditat. La majoria de les immersions de costa que fem estan per sobre d'aquesta profunditat. Per anar més enllà has d'anar en vaixell i aleshores ja fas servir el gas del centre. Nosaltres fem immersions d'infanteria, entrem caminant per la platja. Els socis podran estar més temps de fons sense entrar en descompressió, però sobretot, en totes les immersions tindran més seguretat, menys nitrogen saturat als teixits. I només pel cost estricte de l'oxigen que hi afegim. El club en sortirà beneficiat si augmentem els socis que volen bussejar així de segurs i es fan socis.

