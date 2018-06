El Govern de Torra afrontarà la primera sessió de control al Parlament dimecres que ve

Poc a poc, el Parlament, sotmès a un context polític d'excepcionalitat, va recuperant l'activitat que correspon a la posada en marxa d'una legislatura. Ara que el president de la Generalitat, Quim Torra, i tots els consellers del Govern estan ja actius, afrontaran la primera sessió de control a la cambra catalana, una reivindicació que havia fet l'oposició en la sessió anterior . Serà en el ple ordinari fixat per dimecres que ve.A la mesa d'aquest dimarts s'han acordat les pautes de la sessió de control. Es faran un total de 10 preguntes als consellers -en faran dues Ciutadans, Junts per Catalunya, ERC i el PSC; i una els comuns i el grup mixt- i una pregunta per grup adreçada al president de la Generalitat. Durant el ple també hi haurà nou interpel·lacions -dues de Ciutadans, Junts per Catalunya i ERC; i una del PSC, de Catalunya en Comú Podem i del grup mixt-.La mesa del Parlament també ha tramitat aquest dimarts la comissió d'estudi o de seguiment sobre els autònoms, ha creat els intergups sobre el poble gitano, els conflictes del Sàhara i Palestina i el dels drets col·lectius dels pobles, i ha donat el vist-i-plau a les bases per convocar les oposicions de lletrats per substituir dues places vacants. El lletrat major Antoni Bayona va deixar el càrrec la setmana passada.L'òrgan parlamentari també ha acordat que no hi hagi activitat durant la segona quinzena d'agost i que, per tant, no es reuneixin els òrgans parlamentaris amb caràcter ordinari. En aquelles dates, es preveu que el Parlament estigui en obres per millorar el sistema de ventilació. La darrera reforma del reglament de la cambra, que van impulsar els grups independentistes la passada legislatura, va habilitar aquest període com a ordinari.

