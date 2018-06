Artadi, sobre la coincidència dels escorcolls i la sentència de Nóos: «Comença a ser una broma»

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha inisinuat una vinculació entre els escorcolls a dependències de la Generalitat i la sentència del cas Nóos. En la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, Artadi ha expressat que "comença a ser una broma" que quan hi ha decisions judicials rellevants o "temes a tapar" -com la sentència que afecta la monarquia espanyola- també es produeixin escorcolls a Catalunya. Els escorcolls d'aquest dimarts estan vinculats a la investigació del referèndum de l'1 d'octubre.Artadi ha estat expressiva a l'hora d'establir un lligam entre els dos fets. La portaveu del Govern ha apuntat que els escorcolls en seus governamentals "generen por" i "interrompen la feina que es fa des de la Generalitat". La consellera de la Presidència, que fins i tot ha citat el nom d'Iñaki Urdangarin, ha destacat que a les xarxes ja s'havia pronosticat un episodi com el viscut aquest dimarts.Agents de la Policia Nacional espanyola han escorcollat aquest matí la seu de l'empresa Mediapro i la conselleria d'Economia -el despatx del cap de gabinet del secretari general de Vicepresidència-, a la recerca d'informació sobre el cens electoral del referèndum de l'1-O per ordre del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona. També hi ha en marxa un tercer escorcoll al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).En un primer moment, des d'Economia s'ha desmentit l'escorcoll, tot i que posteriorment s'ha confirmat, precisant que els registres s'han produït en dependències de Vicepresidència i no d'Economia. Els escorcolls han començat cap a les nou del matí quan una desena d'agents han entrat de paisà i de manera discreta.Allà, segons fonts de Vicepresidència, s'hi està buscant informació, concretament, en un ordinador que pertany al cap del gabinet tècnic, Daniel Gimeno, que estaria present en l'escorcoll. Amb ell hi ha un equip d'advocats encapçalat per Andreu Van den Eynde, qui també és lletrat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva.

