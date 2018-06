L'Aquarius desembarcarà finalment a València

🔴UPDATE 9h39 Confirmation reçue par l'#Aquarius : port « sûr » #Valence, #Espagne. Les équipes st soulagées qu'1 solution se profile. Mais ça prolonge inutilement le tps passé en mer par les rescapés déjà vulnérables & réduit la capacité de sauvetages. Vivres attendus arrivés. pic.twitter.com/SBLGGEBnMy — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 12 de juny de 2018

L’Aquarius ha rebut la llum verda per poder desembarcar a València. SOS Mediterranée ha anunciat a través de Twitter aquest matí que ja han rebut la confirmació que València és “port de seguretat” i que, per tant, la seva embarcació ja hi pot accedir.“Els equips estan alleugerits que es comenci a trobar una solució”, ha assegurat l’entitat lamentant, però, que aquesta solució sigui “una prolongació innecessària del temps al mar” per als més de 600 immigrants i refugiats rescatats al Mediterrani la matinada de dissabte a diumenge. A més, l’ONG ha confirmat que l’Aquarius ha rebut aquest dimarts més subministraments de menjar d’una embarcació italiana per atendre els passatgers.L'Aquarius és prop de les costes italianes i malteses, però cap dels dos països vol acceptar el vaixell, ple de persones rescatades a alta mar, moltes d'elles menors d'edat. El govern de Pedro Sánchez va proposar dilluns València com a port, mentre que la Generalitat de Catalunya i el govern d'Euskadi han ofert places per acollir-los.La tinent d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, ha demanat al govern de Pedro Sánchez compromís amb l'acolliment de refugiats "més enllà del gest" d'oferir València perquè desembarqui el vaixell Aquarius. Ha assenyalat que, com va defensar l'alcaldessa, Ada Colau, la situació del vaixell representava una crisi humanitària i que s'havia de remoure la consciència europea."Era un crim que pesava en les esquenes de tots", ha afirmat Ortiz, fet davant del qual les ciutats havien d'actuar i Barcelona també es va oferir per acollir-ho. Ha destacat que Barcelona està atenent milers de persones que demanen refugi –4.000 l'any passat-, i ha criticat que a escala estatal no s'ha treballat per desencallar les seves situacions i que les ciutats no reben recursos ni per part del govern espanyol ni de la UE.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)