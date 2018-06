La Fundació Irla premia l'associació que vetlla pels drets de presos polítics i exiliats

La Fundació Josep Irla , vinculada a ERC, ha fet públics els premiats amb el Memorial Francesc Macià, el Memorial Lluís Companys i el Premi d'Assaig Irla, reconeixements que s'entregaran dijous en el marc de la Nit Irla 2018. Entre els guardons d'aquest any destaca la menció a l'Associació Catalana pels Drets Civils, que dona veu als represaliats i ajuda les famílies dels presos i exiliats polítics catalans. Al costat de l'entitat que vetlla pels drets dels dirigents sobiranistes i els seus familiars, també es valorarà la trajectòria de l'escriptora i pedagoga Teresa Juvé pel seu compromís amb el país.Els premis s'entregaran en la gala a l'Ateneu Barcelonès, amb la presència del president del Parlament, Roger Torrent, i del conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló. En la Nit Irla 2018 també es reconeixerà amb el Memorial Lluís Companys el compromís de Carles Vallejo -per la seva lluita per la recuperació de la memòria de les lluites sindicals i obreres- i lrídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans -pel seu treball en la defensa dels drets civils i polítics-. També es lliurarà el Premi d’Assaig Irla a Josep Gifreu per un treball que analitza el paper central dels mitjans de comunicació en el procés polític català.De Teresa Juvé, el veredicte del jurat en subratlla la faceta d'assagista, professora i "la lluita militant contra qualsevol poder autoritari, així com la seva valentia i decisió, ja de ben jove, com a membre d’enllaç de la Resistència francesa, quan era exiliada a França després de la Guerra Civil". De l'Associació Catalana pels Drets Civils, el jurat en destaca l'"acció en defensa dels drets fonamentals de totes les persones represaliades per l’Estat degut a la lluita per la democràcia i la independència de Catalunya".Pel que fa al Memorial Lluís Companys, de Carles Vallejo se n'ha valorat la feina "en defensa dels drets humans i les llibertats civils i polítiques" a Catalunya. Al seu torn, el guardó per a lrídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans, la tasca de protecció dels drets humans per iniciatives com la col·laboració amb la plataforma Tanquem els CIE, que protegeix els drets dels immigrants i refugiats. L'entitat també ha estat reconeguda per l'atenció a les víctimes de la violència policial del passat 1 d'octubre, durant el referèndum d'autodeterminació.

