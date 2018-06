JxCat, ERC, comuns i CUP demanen protegir els docents de la «campanya de criminalització»

Els grups sobiranistes del Parlament fan pinya per donar suport als professors de Sant Andreu de la Barca acusats per la Fiscalia d'un delicte d'odi per haver "humiliat" alumnes fills de Guàrdies Civils. Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú Podem i la CUP han presentat conjuntament una proposta de resolució perquè el Parlament se solidaritzi amb els docents assenyalats, demanar que s'aturi la "campanya de criminalització" i protegeixi el professorat El text registrat demana que s'abandoni la via oberta de la "judicialització" contra el professorat de l'IES El Palau i altres docents que es troben en una situació similar. Dels nou professors assenyalats de Sant Andreu de la Barca s'ha arxivat ja la causa contra cinc d'ells. Els grups que han impulsat la proposta demanen que es posi fi a la "criminalització" que, sota el seu criteri, s'està fent de l'escola pública catalana.Un altre dels objectius és que el Parlament es comprometi a "protegir" i a donar "suport públic" al professorat català i instar el Govern a fer el mateix. També demanen que es facin públiques les indagacions fetes per la inspecció educativa, en la qual s'exonerava el professorat d'El Palau.El govern espanyol va arribar a reunir-se amb els pares guàrdies civils afectats enviant els secretaris d'Estat d'Interior i Ensenyament a Catalunya per donar-los suport. El cas ha derivat en una mobilització de la comunitat educativa , que el passat diumenge va denunciar en una manifestació la persecució que pateixen.

