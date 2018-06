La igualtat entre homes i dones, a la prova de castellà de la selectivitat

La igualtat efectiva entre homes i dones a l'actualitat ha estat una de les opcions que els alumnes que aquest dimarts han començat les proves de selectivitat han pogut escollir per demostrar la seva expressió escrita. La prova demanava com a mínim tres arguments per elaborar un text d'entre 100 i 150 paraules. Els qui han escollit aquesta opció, han hagut de comentar un text de l'historiador israelià Yuval Noah Harari, on tractava precisament les diferències entre homes i dones. L'altra opció ha comptat amb un diàleg de 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, i els estudiants han hagut d'escriure sobre els trets lingüístics dels textos dialogats.A la sortida, diversitat d'opinions entre els alumnes, però en general, i sobretot entre els qui han acabat abans d'esgotar el temps, la percepció és que l'examen ha estat fàcil i anaven ben preparats.Entre els alumnes que han fet l'examen a la facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, majoritàriament han escollit l'opció B, on es feia comentar un fragment de l'assaig 'De animales a dioses' de l'historiador israelià Yuval Noah Harari, en què es reflexiona sobre la diferència biològica i cultural entre homes i dones en diverses civilitzacions i la seva preservació al llarg de la història de la humanitat.D'aquest fragment s'ha demanat identificar la tesi i resumir-la, argumentar breument el caràcter divulgatiu del text i aspectes lingüístics com identificar dues figures retòriques a la frase ''La biologia ho permet, la cultura ho prohibeix''.Aquest text ha servit de pretext per poder demanar una redacció sobre ''la igualtat efectiva entre homes i dones'' en l'actualitat. Aquesta opció ha agradat en general als alumnes, que han reconegut que el fet que sigui un tema ''en auge'' els darrers mesos, els ha permès tenir prou arguments per defensar. Així, la Ivone, creu que les campanyes feministes que s'han dut a terme darrerament li ha permès aportar ''més arguments'', un criteri que ha compartit la Gemma Curto, que ha reconegut com un tema ''bastant actual'' que li ha facilitat l'expressió. En Pau Conesa ha valorat que s'hagi demanat aquesta redacció només una setmana després del nomenament del govern espanyol que ha tornat a posar la igualtat entre homes i dones, sobre la taula.La igualtat també ha estat present a l'opció A amb un fragment d'un diàleg de 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca on de rerefons es tractava l'alliberació sexual de la dona. És el que ha escollit en Guillem Zapata que ha trobat molt més fàcil l'examen del que s'esperava. En aquesta prova, es demanava buscar una referència metafòrica del text relacionada amb l'alliberació sexual que encarna una de les protagonistes.Els qui com ell han escollit aquesta opció, han hagut de desenvolupar un text expositiu amb els principals trets lingüístics dels textos dialogats. També han hagut de conjugar algunes formes verbals.En els dos exàmens, els estudiants també han hagut de respondre sobre 'Novelas ejemplares' de Miguel de Cervantes, mentre que en la part comuna s'han hagut d'enumerar els diferents graus de l'adjectiu en espanyol, diferències interpretatives entre dues oracions puntuades diferents i altres qüestions de gramàtica i sintaxis.

