VÍDEO La filla de Jordi Turull explica com viu l'empresonament del pare

Orgull de filla 💛

Laura Turull explica com es viu a casa l'empresonament del seu pare Jordi https://t.co/kFWOKq9CiM — Blanca Bragulat 🎗️ (@BlancaBragulat) 12 de juny de 2018

Laura Turull, filla del conseller de la Presdiència empresonat a Estremera, Jordi Turull, va assistir aquest dilluns el programa Tot es mou de TV3 per explicar com viuen des de la família el dia a dia sense un dels seus membres, la seva relació que té ella amb el seu pare i com han reaccionat els presos polítics als vídeos d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn gravats a l'interior de la presó per un intern amb un rellotge espia. Turull explica que en aquesta ocasió s'han pres diferent l'entrada a la presó del seu pare, amb una actitud activa i amb més força per tirar endavant i intentar-lo treure de la presó. A banda, explica com gestionen les trucades i les dificultats que tenen per poder-hi parlar. També conversen sobre el vídeo que es va filtrar, el tracte amb la resta de presos o com recorda el dia del debat d'investidura del seu pare el dia abans de tornar a la presó.

