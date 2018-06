Totes les dates del nou curs escolar: inici, final i vacances

Calendari curs escolar 2018-2019 Inici de curs:



- 12 de setembre (segon cicle de l'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria)

- 14 de setembre (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior)

- 19 de setembre (ensenyaments de centres i aules de formació d'adults)

- 26 de setembre (ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes)



Vacances Nadal:



- Del 22 de desembre al 7 de gener



Vacances Setmana Santa:



- Del 13 al 22 d'abril

El Departament d'Ensenyament ha fet ha fet públic aquest dimarts el calendari oficial del curs escolar 2018-2019. El curs començarà el dimecres 12 de setembre, quan s'iniciaran les classes tant al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària com a l'educació secundària obligatòria.Dos dies més tard, el 14 de setembre, començaran les classes al batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, i també s'iniciarà el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, excepte les escoles oficials d'idiomes.El calendari determina que el curs escolar finalitzarà el 21 de juny, excepte en els ensenyaments de règim especial i en la formació professional, que ho faran d'acord amb la seva programació acadèmica.Segons el Departament, no més tard del 19 de setembre s'iniciaran les classes als ensenyaments de centres i aules de formació d'adults i no més tard del 26 de setembre també està previst que arrenquin les classes als ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes.L'aturada nadalenca serà del 22 de desembre al 7 de gener i la de Setmana Santa, del 13 al 22 d'abril.Les proves extraordinàries de l'educació secundària obligatòria, de 1r de batxillerat, i dels cicles formatius d'ensenyaments esportius i d'arts plàstiques i disseny i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d'accés als cicles formatius es faran del 2 al 4 de setembre del 2019. Per als cicles formatius de formació professional i el 2n curs de batxillerat, les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

