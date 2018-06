L'Audiència Nacional obliga a reobrir la investigació de les fotos dels jutges a «La Razón» el 2014

L'Audiència Nacional ha obligat l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a reobrir la investigació sobre la publicació de les fotos dels jutges favorables al dret a decidir que La Razón va publicar el març del 2014 . En la sentència, la sala considera que la investigació que va dur a terme l'AEPD "no era la convenient" per esbrinar els fets denunciats i que les investigacions fetes aleshores "no van abastar tots els preceptes de la Llei suposadament vulnerats".Per tant, considera que les actuacions de l'agència van ser "només parcials" i que els jutges "es troben legitimats" per recórrer l'arxivament de la investigació. No obstant això, l'Audiència Nacional no es declara competent per determinar si cal imposar algun tipus de sanció, ja que la llei atorga aquesta potestat a l'AEPD.L'AEPD va arxivar en un primer moment les investigacions en no poder-se determinar l'origen de les filtracions de les fotos dels jutges – en la majoria de casos les mateixes dels seus DNI i en custòdia del Ministeri de l'Interior- i que van sortir publicades a La Razón sota el títol de La conspiració dels 33 jutges sobiranistes.Un dies després de la publicació, la trentena de jutges afectats van presentar una demanda judicial per revelació de secrets en considerat que les imatges només podien haver sortit de la base de dades de la policia espanyola. Setmanes més tard, el jutge va decidir enviar la causa a Madrid al considerar que són els jutjats d'instrucció de la capital espanyola els qui en tenien la competència , ja que és on s'edita el diari.Finalment, l'abril del 2016 l'Audiència de Madrid va arxivar el cas després que els jutges presentessin un darrer recurs al tribunal en considerar que la publicació de les fotografies vulnerava el seu dret a la intimitat i a la imatge.En la seva resolució, el tribunal assegurava que no hi havia proves que l'objectiu dels policies fos el de difondre les imatges i les dades personals dels magistrats i tampoc veia cap indici que el cap Superior de la Policia a Barcelona, que va encarregar el seguiment als magistrats, filtrés les fotografies que es van publicar el 3 de març del 2014 a La Razón.

