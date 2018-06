Operació policial a Economia, CTTI i Mediapro pel cens de l'1-O

Agents de la Policia Nacional espanyola es troben escorcollant aquest dimarts matí la seu de l'empresa Mediapro i la Conselleria d'Economia -el despatx del cap de gabinet del secretari general de Vicepresidència-, a la recerca d'informació sobre el cens electoral del referèndum de l'1-O per ordre del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona. També hi ha en marxa un tercer escorcoll al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).En un primer moment, des d'Economia s'ha desmentit l'escorcoll, tot i que posteriorment s'ha confirmat, precisant que els registres s'han produït en dependències de Vicepresidència i no d'Economia. Els escorcolls han començat cap a les 9.00 del matí quan una desena d'agents han entrat de paisà i de manera discreta. Allà, segons fonts de Vicepresidència, s'està buscant informació, concretament, en un ordinador que pertany al cap del gabinet tècnic, Daniel Gimeno, que estaria present en l'escorcoll. Amb ell hi ha un equip d'advocats encapçalat per Andreu Van den Eynde, qui també és lletrat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva.Les mateixes fonts asseguren que dins les instal·lacions no hi ha el vicepresident, Pere Aragonès, tot i que agents de seguretat privada estan custodiant l'entrada a Rambla Catalunya i almenys dues patrulles dels Mossos d'Esquadra estan flanquejant l'edifici.Pel que fa a l'escorcoll de Mediapro, el seu soci fundador, Jaume Roures, ha explicat a Catalunya Ràdio que en l'escorcoll no s'han endut res, i que l'empresa audiovisual només lloga un servidor de Mediacloud a la Generalitat. Es tracta de serveis de núvol, com ara espais on allotjar servidors. En declaracions a Rac1, l'empresari i soci de Mediapro Tatxo Benet també ha precisat que la policia buscava dades de l'Administració Oberta de Catalunya que estiguessin allotjades en un servidor llogat per l'empresa, tot i que ha assegurat que s'han emportat cap document.De moment, la policia diu que no hi ha cap detingut en el conjunt de l'operació.

