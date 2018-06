En llibertat els dos alts càrrecs detinguts en l'operació policial pel cens de l'1-O

Periodistes a l'entrada de la Conselleria d'Economia Foto: Adrià Costa

Agents de la Policia Nacional espanyola han escorcollat aquest dimarts matí la seu de l'empresa Mediapro i la Conselleria d'Economia -el despatx del cap de gabinet del secretari general de Vicepresidència-, a la recerca d'informació sobre el cens electoral del referèndum de l'1-O per ordre del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona. També s'han produït escorcolls al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de l'Hospitalet de Llobregat, i a l'Idescat. L'operatiu ha finalitzat pocs minuts després de les quatre de la tarda i els dos detinguts, Dani Gimeno -cap del gabinet tècnic de Vicepresidència- i Frederic Udina -director de l'Idescat-, han estat posat en llibertatTres cotxes han abandonat el departament dirigit pel vicepresident Pere Aragonès a primera hora de la tarda. L'ordinador de Gimeno ha estat un dels punts troncals de l'escorcoll. Ha estat traslladat a una comissaria, on ha continuat prenent declaració al llarg de la tarda. Ha sortit en llibertat cap a tres quarts de vuit del vespre. També ho ha fet després de declarar el director de l'Idescat, Frederic Udina, a l'espera de ser citats els dos pel jutjat d'instrucció 13.En un primer moment des d'Economia s'ha desmentit l'escorcoll, tot i que posteriorment s'ha confirmat, precisant que aquest s'ha produït en dependències de Vicepresidència i no d'Economia. Els registres han començat cap a les 9.00 del matí quan una desena d'agents han entrat de paisà i de manera discreta. Gimeno ha estat acompanyat per un equip d'advocats encapçalat per Andreu Van den Eynde, qui també és lletrat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva.Les mateixes fonts asseguren que en un primer moment dins les instal·lacions no s'hi trobava Aragonès, que posteriorment sí que s'hi ha desplaçat. A les portes de la seu ha denunciat que la nova operació policial alimenti la judicialització del procés, i ha assegurat que el Govern estarà "al costat" dels treballadors públics. Agents de seguretat privada han custodiat durant hores l'entrada i almenys dues patrulles dels Mossos d'Esquadra han flanquejant l'edifici.Gimeno és una de les 32 persones incloses en un informe de la Guàrdia Civil emès pel jutjat 13, per ser considerat "d'interès per la investigació" sobre el procés. Aquesta llista es va configurar arran de correus de l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó i, entre les persones investigades hi ha també la consellera de Presidència, Elsa Artadi. Fonts de la investigació confirmen que l'operació és conseqüència de la que ja es va produir el passat 5 de desembre a l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) per ordre del mateix jutjat. Llavors buscava dades del cens que el Govern havia utilitzat per celebrar el referèndum. Del CTTI, els agents han sortit després de cinc hores de registre.Pel que fa a l'escorcoll de Mediapro, el seu soci fundador, Jaume Roures, ha explicat a Catalunya Ràdio que en l'escorcoll no s'han endut res, i que l'empresa audiovisual només lloga un servidor de Mediacloud a la Generalitat. Es tracta de serveis de núvol, com ara espais on allotjar servidors. En declaracions a Rac1, el també empresari i soci de Mediapro Tatxo Benet també ha precisat que la policia buscava dades de l'Administració Oberta de Catalunya que estiguessin allotjades en un servidor llogat per l'empresa, tot i que ha assegurat que s'han emportat cap document.En un comunicat, Mediapro ha insistit en el fet que el registre no s'ha fet a les instal·lacions, sinó en un servidor de Mediacloud, que és una empresa dedicada a la prestació de serveis de hosting informàtic a empreses, entitats i institucions públiques. "No s'ha detectat cap connectivitat entre Mediacloud i l'AOC", ha assegurat Mediapro.

