L'Aquarius planeja transferir els refugiats a dos vaixells i posar rumb a València

El estado de salud de las 629 personas a bordo del #Aquarius es estable. Pero el innecesario retraso en su desembarco en puerto seguro pone en riesgo a los más vulnerables: 7 embarazadas, 15 personas con quemaduras graves, varios pacientes críticos por hipotermia y ahogamiento pic.twitter.com/rO8D2TxnmP — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) 11 de juny de 2018

Alguns dels migrants rescatats Foto: Kenny Karpov/SOS MEDITERRANEE

Alguns dels migrants rescatats. Foto: Europa Press

El vaixell Aquarius. Foto: Europa Press

Canvi de plans un altre cop. El vaixell Aquarius, que transporta més de 600 persones rescatades al Mediterrani, estudia traspassar a dos vaixells militars de rescats italians 500 dels seus passatgers i, tots junts, traslladar-se a Espanya, on planegen desembarcar al port de València, tal com han confirmat Metges Sense Fronteres i l’ONG SOS Mediterranée. En un primer moment, aquesta nit, aquesta opció s'havia descartat per la inseguretat que generaria un viatge d’entre tres i cinc dies fins a València."La intenció i el pla actual es transferir 500 persones als dos vaixells italians, de manera que 129 es quedarien aquí i tots junts navegaríem junts sans i estalvis cap a València. Estem molt cansats, però també hi ha molt gent aquí amb ansietat i frustrats i esperem aviat arribar a un port segur", has assenyalat fonts properes a les ONG. L'Aquarius està rebent menjar, en coordinació amb les autoritats italianes de rescat.La mesura, però, encara no es definitiva. Segons ha advertit Metges Sense Fronteres, el pla implica que "persones rescatades que ja estan exhaustes hagin d'aguantar quatre dies més de viatge al mar". "La millor opció seria desembarcar els rescatats al port més proper i després traslladar-los a Espanya o qualsevol altre país segur pel seu processament legal i de cura", ha indicat l'ONG a través d'un escrit a Twitter.El vaixell es troba a 27 milles de Malta, a 34 d’Itàlia i al voltant de 700 del port de València. Navega amb més de 600 migrants i refugiats a bord, entre els quals 123 menors i 11 nadons. Itàlia i Malta han descartat autoritzar el seu atracament.Davant d'aquesta situació, aquest dilluns el govern espanyol ha autoritzat que el vaixell pogués desembarcar els rescatats al port valencià. El Govern català també es va oferir per acollir els migrants. “És responsabilitat de les autoritats marítimes italianes trobar una solució ràpica i segura per a les persones a bord de l’Aquarius”, ha reclamat SOS Mediterranée. “La prioritat ha de ser la seguretat de tots ells”, ha afegit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)