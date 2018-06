VÍDEO Quan Iceta defensava que «els referèndums sobre la independència s'han de poder fer»

El @miqueliceta diu que els referèndums sobre la independència s'han de poder fer i que, de fet, a les democràcies avançades es fan. Diu que el referèndum ha de ser pactat, amb una pregunta clara i...

Ui! Calla!... Si aquest vídeo és de fa 6 anys!!! pic.twitter.com/Bf9BDYtbtN — Josep M. Mainat 🎗 (@MainatJM) 11 de juny de 2018

El secretari general del PSC, Miquel Iceta, s'ha convertit en un dels polítics catalans que, juntament amb PP i Cs, han defensat amb més fermesa la unitat d'Espanya. Amb l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa, s'ha posicionat com un dels garants del diàleg sense concretar, de moment, cap proposta i posant una línia vermella: parlar sempre dins de la Constitució.Aquesta és una posició que ha anat canviant en els darrers anys. No cal remuntar-se gaire lluny, cap al 2012, per recordar com el PSC estava a favor del dret a decidir i d'un referèndum pactat. Fins i tot, fa 6 anys, Iceta deixava clar que "els referèndums sobre la independència s'han de poder fer i que, de fet, a les democràcies avançades se n'han de poder fer", apunta, abans de donar detalls del com i alguns exemples: "Per la via de l'acord, com és el cas del Quebec i el 2014 a Escòcia".Aquestes imatges van ser penjades a Twitter per l'empresari i excantant de La Trinca, Josep Maria Mainat, tenint un fort impacte, ja que acumula més de 8.300 retuits i més de 9.000 m'agrades.

