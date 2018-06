Donald Trump i Kim Jong-un acorden desnuclearitzar la península de Corea

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, han signat aquest dimarts un acord històric a Singapur que tots dos han dit que marcarà un abans i un després per tot el món. "Resoldrem un problema molt gran i molt perillós pel món", ha dit Trump durant la signatura de l'acord. "Ha estat una reunió històrica, hem decidit deixar el passat enrere. El món veurà grans canvis", ha afegit, per la seva banda, Kim Jong-un.L'acord entre els Estats Units i Corea del Nord inclou el compromís del règim de Kim Jon-un de "treballar per la completa desnuclearització de la península de Corea", en base a la Declaració de Pammunjom signada amb Seül el passat mes d'abril. Segons el text, Kim Jong-un té un "compromís ferm" per la desnuclearització i el president dels EUA, Donald Trump, li ha ofert "garanties de seguretat".El text, que Trump i el propi líder nord-coreà han definit com "històric", també proposa establir "noves relacions" entre els dos països basades en un desig per "la pau i la prosperitat". Trump i Kim Jong-un afirmen en el document que "uniran esforços per construir un règim de pau estable i duradora" a la zona. Segons Kim Jong-un, "el passat queda enrere" i el món "veurà grans canvis" gràcies a l'acord amb els Estats Units.Trump, que el cap de setmana va rebutjar signar les conclusions finals del G-7 i va titllar de "dèbil i deshonest" al primer ministre canadenc, Justin Trudeau, a Singapur ha pogut crear un "vincle especial" amb Kim Jong-un i el convidarà a la Casa Blanca.Trump i Kim Jong Un s'han encaixat la mà aquest dimarts a primera hora del matí a la seva arribada a l'Hotel Capella, a la illa singapurense de Sentosa, a l'inici d'una històrica cimera que brinda a les parts la possibilitat d'acabar de forma pacífica amb l'amenaça nuclear.L'esperat cara a cara, en el qual només han participat els protagonistes i els seus respectius traductors, ha començat poc després de les 9.00 (hora local) i ha durat aproximadament 40 minuts, segons ha recollit la cadena de notícies CNN.Posteriorment, tots dos dirigents han acudit a una trobada bilateral ampliada que ha finalitzat sobre les 11.30 (hora local) i ha donat pas a un dinar de treball. Trump, que s'ha assegut al costat del secretari d'Estat, Mike Pompeo, el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, John Kelly, i l'assessor de Seguretat Nacional, John Bolton, ha destacat que està "desitjant treballar" amb Kim. "Tindrem èxit", ha insistit.A la reunió han assistit també el vicepresident del Partit dels Treballadors de Corea del Nord, Kim Yong Chol -que va lliurar a principis de juny una carta de Kim a Trump-, el ministre d'Afers exteriors del país, Ri Yong Ho, i el director de Relacions Internacionals del partit, Ri El seu Yong, que també va ser exministre d'Exteriors entre 2014 i 2016.El dirigent nord-americà, que ha qualificat d'"honor" la possibilitat de reunir-se amb Kim, ha intercanviat unes poques paraules amb el dirigent nord-coreà després d'encaixar-li la mà i ha expressat que se "sent molt bé" i que espera que la cimera sigui "un éxit".A més, ha aventurat que, "sens dubte", tots dos tindran "una relació fantàstica a partir d'ara" atès que la trobada "va molt bé". "Junts solucionarem un gran problema, un gran dilema", ha afegit, segons ha recollit l'agència de notícies Yonhap.Kim, per la seva banda, ha assegurat que el camí per arribar a les converses "no ha estat fàcil" i que els dos han hagut d'enfrontar-se a nombrosos "obstacles" i "prejudicis" per fer possible la trobada.

