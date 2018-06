El vaixell Aquarius descarta desembarcar a València

El vaixell Aquarius. Foto: Europa Press

El vaixell Aquarius, que transporta més de 600 persones rescatades al Mediterrani, ha descartat traslladar-se a Espanya per la inseguretat que generaria un viatge d’entre tres i cinc dies fins a València, tal com han confirmat Metges Sense Fronteres i l’ONG SOS Mediterranée. El govern espanyol es planteja ara oferir el port de Palma.El vaixell es troba a 27 milles de Malta, a 34 d’Itàlia i al voltant de 700 del port de València. Navega amb més de 600 migrants i refugiats a bord, entre els quals 123 menors i 11 nadons. Itàlia i Malta han descartat autoritzar el seu atracament.Davant d'aquesta situació, aquest dilluns el govern espanyol ha autoritzat que el vaixell pogués desembarcar els rescatats al port valencià. El Govern català també es va oferir per acollir els migrants. “És responsabilitat de les autoritats marítimes italianes trobar una solució ràpica i segura per a les persones a bord de l’Aquarius”, ha reclamat SOS Mediterranée. “La prioritat ha de ser la seguretat de tots ells”, ha afegit. Metges Sense Fronteres ja va advertir ahir que la mesura del govern de Pedro Sánchez de rescatar el vaixell Aquarius , era perillosa. L'entitat alertava que el trajecte fins al port de València era"insegur" perquè la distància a recórrer té una durada de tres dies i la capacitat màxima de l'embarcació està sobrepassada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)