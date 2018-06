El Parlament de Navarra exigeix un referèndum sobre monarquia o república

La junta de portaveu dels Parlament de Navarra ha aprovat aquest dilluns una declaració institucional d'Ezkerra segons la qual la cambra exigeix la convocatòria d'un referèndum vinculant perquè la ciutadania navarresa i espanyola pugui decidir quina forma d'Estat vol.A favor de la declaració hi han votat Geroa Bai, EH Bildu, Podem i Ezkerra. El portaveu dels impulsors de la declaració, José Miguel Nuin, ha lamentat que la ciutadania no pugui decidir sobre el model d'Estat. "Aquest dret es va robar i no volem donar normalitat democràtica a la monarquia mentre la ciutadania no la pugui votar", ha afirmat.La proposta d'Ezkerra també volia rebutjar la visita de Felip VI aquest dimecres a Navarra. Aquest punt, però, no ha tirat endavant.

