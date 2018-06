El taronja de Cs no tomba el groc dels independentistes al ple de Girona

En les intervencions dels grups, mentre el PSC ha anunciat la seva abstenció, perquè el seu grup considerava que la "moció no ajuda gens a la convivència prohibint la protesta cívica", per a Lluc Salellas (CUP) estava prou clar que el que els molesta és "tenir la veritat al davant", perquè "vivim en una democràcia. I quan hi ha un ampli consens que se socialitza els Ajuntaments en clau de llibertat la difonen i la proclamen als quatre vents", i per a Maria Mercè Roca (ERC) voler treure la política de l’espai públic vol dir "que només permeten els símbols de l’estau quo…, comencin per treure la bandera espanyola d’aquí a l’Ajuntament. Ho traiem tot i no deixem posar-hi res". Carles Ribas (PDECat) ha tirat mà d'una cèlebre frase de Groucho Marx per fer notar l'actitud de Cs, de qui ha dit que intenta surar en una fusta corcada": "L’art de buscar problemes, trobar-los o crear-los i fer un diagnòstic fals".La batllessa, Marta Madrenas, ha afirmat al seu torn que la intervenció de Cs era "terrible": "A Cs són especialistes a fer amenaces com qui no vol la cosa. 'Ja veuran ja, el que els espera!'. Un to amenaçant i agressiu que la veritat sorprèn, però no se n’adonen". Per a Madrenas la simbologia "defensa la democràcia i les llibertats, no la independència o la República", ha reblat.De fet, durant la rèplica, Pujola havia advertit: "Ja veurem quina és l’acció que prenen els grups constitucionalistes si retiren la bandera espanyola", tot referint-se a les paraules ja esmentades de Maria Mercè Roca. La regidora de Cs ha afegit que a l'Ajuntament la batllessa la bandera espanyola "la té lligada perquè no onegi".