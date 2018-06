Nova campanya per rebutjar la repressió però amb el silenci com a protagonista

Nova campanya contra la repressió a Tarragona Foto: Cedida

Nova campanya reivindicativa però sense soroll, només amb el contundent so del silenci com a eina per alçar la veu contra la repressió de l'estat espanyol cap al poble català. Aquest dilluns una trentena de persones s'han concentrat, des de les 9 h fins a les 14 h, a les portes de la parròquia de Sant Pau, davant el Palau de Justícia de Tarragona per reclamar que jutges, fiscals i cossos policials s'uneixin a la seva protesta i denunciïn el que està passant.La campanya, sota el nom "Silenci contra la repressió, per la llibertat. Rebel·leu-vos contra la injustícia", és una crida a aquests col·lectius perquè "trenquin el seu silenci i es rebel·lin, protestant per les mesures provisionals, qualificacions delictives i atestats policials, que vulneren els més elementals principis del Dret Penal i Processal", apunten des de l'organització.Està previst que aquesta acció "de protesta continuada i no violenta" es repeteixi cada dia fins divendres, en el mateix horari. La concentració arriba al seu àlgid de les 12 a les 12.30 h quan tothom està en silenci absolut durant aquests trenta minuts.

