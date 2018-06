Carina Mejías, retratada quan intenta denunciar «agressions» de l'independentisme

Echaron a la @policia y @guardiacivil de sus alojamientos, les impidieron usar los equipamientos, los locales públicos y los gimnasios.

Señalaron y humillaron a sus hijos en la escuela.

Ahora les señalan y destrozan sus coches.#NoLosEchareis #NoNosCallareis @jusapol pic.twitter.com/B2yCabBdgC — Carina Mejías (@CarinaMejias) June 10, 2018

No és una imprecisió Carina. És un error que t’ha donat peu a parlar de #laSeu en els teus dos twitts com si fos una ciutat incivilitzada. No és així.



T’he trucat tres vegades a @bcn_ajuntament per explicar-t’ho personalment. No ha pogut ser.



Per cert, això sí és a la Seu 👇 pic.twitter.com/7M21i1Vk5m — Albert Batalla 🎗 (@albertbatalla) June 11, 2018

Carina Mejías ha denunciat un "assetjament i agressions" contra la Guàrdia Civil a través de Twitter. Ha compartit unes fotografies d'un cotxe amb un llaç groc pintat i ha assegurat que es tractava d'una imatge de la Seu d'Urgell. Ràpidament, l'alcalde del municipi, Albert Batalla (PDECat) ha sortit al pas de les afirmacions. Batalla ha condemnat l'acció però ha dit que no es tractava de la Seu d'Urgell, sinó de Lleida, i ha recordat que a la Seu no s'ha expulsat ningú de casa, ni prohibit l'entrada a ningú en equipaments públics, "ni vexat infants per part de mestres", com ha afirmat la dirigent de Ciutadans.Mejías ha respost i, tot i matisar que efectivament el cotxe era a Lleida, ha reiterat que "és un acte violent" i ha condemnat l'acció. Batalla no ha acceptat els matisos i ha lamentat que la regidora de Ciutadans a Barcelona aprofités per "parlar de la Seu com si fos una ciutat incivilitzada". "T'he trucat tres vegades a l'Ajuntament de Barcelona per explicar-t'ho, però no ha pogut ser", ha dit. I ha compartit una fotografia de la seu de la JNC a la Seu amb una pintada on s'hi pot llegir "Golpistas".

