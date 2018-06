VÍDEOS Mobilització antifeixista per un acte de SCC a Tarragona

Crits de «fora feixistes dels nostres barris» abans de l'inici d'un acte de SCC a Tarragona https://t.co/FnXHko1AUy pic.twitter.com/WfHtXqBaXn — NacióTarragona (@naciotarragona) 11 de junio de 2018

Alejandro Fernández (PP), Jordi Canal i Jaime Climent (SCC ) en la presentació de llibre Foto: Jonathan Oca

Un acte organitzat per Societat Civil Catalana a Tarragona ha mobilitzat una quarantena d'antifeixistes que han mostrat el seu rebuig a les portes de la Casa Miret, a la Rambla Nova. Separats per un cordó policial, unionistes i antifeixistes s'han intercanviat càntics mentre mostraven pancartes, estelades i alguna rojigualda.Només una desena d'unionistes han participat en aquest lleu enfrontament verbal, tot i que hi havia convocada una concentració a través de les xarxes socials per contrarestar la mobilització antifeixista.Els polítics del PP i de Cs que s'han acostat a la Cas Miret s'han emportat una bona escridassada per part dels manifestants. Els diputats Francisco Domínguez (Cs) i Alejandro Fernández (PP), els regidors de Tarragona Pedro Sánchez (Cs) i Josep Acero (PP), també la regidora de Torredembarra Núria Gómez (PP) i Santiago Castellà, primer secretari de l'agrupació socialista de Tarragona, han estat alguns del polítics que s'han deixat veure per l'emblemàtica casa tarragonina.Per altra banda, prop d'una vuitantena de persones han assistit a la presentació del llibre de l'historiador Jordi Canal, "Con permiso de Kafka", que parla del procés català. L'acte ha estat conduït pel president de SCC a Tarragona, Jaime Climent, i ha comptat amb la participació del tarragoní Alejandro Fernández, portaveu del PP al Parlament de Catalunya.

