Imputats onze activistes per tallar l'AP-7 i la N-II

Els CDR tallen l'AP-7 a Figueres Foto: Martí Albesa

El jutjat ha citat a declarar el 22 de juny onze activistes que van tallar l'AP-7 i l'N-II a l'Alt Empordà el 27 de març en el marc de les mobilitzacions en defensa de la República i per demanar la llibertat per als "presos polítics". Segons ha explicat una de les advocades, Núria Casajuana, els Jutjat d'instrucció 7 de Figueres els hi atribueix delictes de desordres públics i desobediència greu a l'autoritat. La defensa espera que el cas s'acabi arxivant perquè "no és cap delicte" tallar carreteres per protestar.A més, també critica que les identificacions van ser "aleatòries" perquè el tall va aplegar centenars de persones. Aquest dilluns, aprofitant la concentració que es fa cada setmana a la plaça del Vi de Girona, dues de les investigades han llegit un manifest i han fet una crida a la mobilització per plantar cara a la "repressió". "No cedirem ni a la por ni a la repressió", han dit.La concentració que cada dilluns organitza Girona Vota a la plaça del Vi per reclamar la llibertat per als "presos polítics" ha servit per presentar la campanya 'AP-7 llavor republicana' de solidaritat cap als onze activistes investigats pel Jutjat d'instrucció 7 de Figueres per participar en els talls de carreters del 27 de març.Dues de les investigades han llegit un manifest per denunciar la repressió que està patint el moviment independentista. "Entenem la imputació com un missatge clar, avui som nosaltres onze però qualsevol sospitós de pertànyer al moviment independentista i republicà és susceptible de ser investigat", han afirmat i han qualificat Espanya com un estat "demofòbic" que utilitza la justícia per infondre "por". "Per una acció com és tallar carreteres ens enfrontem a penes de presó", han criticat.En aquest sentit, afirmen que els talls de carreteres es van emmarcar dins una mobilització anomenada 'Primavera republicana' i que va ser pacífica i no-violenta. "Van ser exemple d'apoderament popular i de l'expressió de la força i la determinació del poble, avui seguim tossudament alçades", han conclòs.Una de les advocades dels activistes, Núria Casajuana, ha assegurat que les imputacions del jutjat són "aleatòries" perquè els Mossos d'Esquadra van identificar més persones que no han estat citades. A més, ressalta que a deu dels investigats els van identificar quan anaven a buscar els cotxes dels aparcaments i només a un en plena carretera. "No hi ha cap tipus de criteri a l'hora de triar a qui citen i a qui no", ha afegit. Els Mossos van acabar desallotjant els dos talls fent algunes càrregues.La lletrada espera que el cas acabi arxivat i sosté que tallar carreteres no és cap delicte. "No hi cap dany, no es va fer malbé res, ningú va patir per la seva integritat, va ser una acció no-violenta com tantes altres", ha destacat.La defensa creu que darrere de les citacions també hi ha una voluntat de perseguir la "dissidència política" i exposa, per exemple, que un dels investigats pels talls de carretera també ho està per les protestes a la Ciutadella. "No hi ha cap fet delictiu en defensar el que va sorgir de les urnes l'1 d'octubre sense fer cap mal a ningú", ha conclòs.La concentració s'ha acabat amb els Marrecs de Salt fent un pilar i els manifestants cridant crits per reclamar la llibertat per als "presos polítics". Després, han cantat el Cant dels Ocells i els Segadors.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)