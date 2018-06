Girona demanarà al Parlament reduir les ràtios a l'ensenyament

El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat per unanimitat, cap a dos quarts de nou d'aquest vespre de dilluns, 11 de juny, una moció presentada per Almudena González, en nom de Comissions Obreres –de què és secretària general d'Educació a les comarques gironines– per a sol·licitar als grups parlamentaris catalans que, de forma immediata, elaborin la normativa corresponent per a reduir les ràtios de les aules catalanes gradualment, tot començant el curs vinent.Així, a les noves aules d'infantil i primària, el màxim nombre d'alumnes hauria de ser de 20, a les de secundària obligatòria 25 i a les de postobligatòria, 30, amb tots els desdoblaments necessaris per a garantir la qualitat i la seguretat. Per al primer cicle de l'educació infantil també s'hauria de produir una reducció de la ràtio, en la línia de les recomanacions europees, fins a aconseguir 6, 9 i 15 alumnes per a cada nivell. Igualment, el nombre d'alumnes a les aules dels centres d'educació especial i als diferents serveis d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques, s'hauria de reduir respecte dels actuals.La moció aprovada també demana que no es produeixi el tancament d'aules de P3 a Girona i que es limiti el nombre d'alumnes per educador en funció del cicle escolar per als menjadors escolars.Almudena González ha conclòs que l'ideal quant a les ràtios aniria més enllà, però davant l'impossible "demanen el possible".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)