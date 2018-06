Albiol reacciona a la proposta de Sánchez d'acollir els immigrants de l'Aquarius

El líder del Partit Popular de Catalunya, Xavier Garcia Albiol, ha reaccionat a l'ordre de Pedro Sánchez d'acollir el vaixell d'immigrants Aquarius al port de València. El líder popular ha afirmat que Espanya "no es pot convertir en una ONG on tothom pot venir".Tot i això, Albiol considera que la decisió de Sánchez "és adequada" però que no es pot convertir en un fet habitual "perquè els recursos econòmics de l'Estat no permeten estar constantment acollint".Després ha lamentat "l'actitud" del govern d'Itàlia i ha instat la Unió Europea a implicar-se amb l'acollida de refugiats per coordinar l'assumpte i dotar d'aportacions econòmiques els països que acullen. En aquest sentit, ha reivindicat que no pot ser un problema només dels estats de la zona del Mediterrani sinó que ha de ser una preocupació de tota la UE.

