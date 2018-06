Membres del GDR netegen les pintades grogues a la comissaria de policia espanyola de Terrassa

Un grup de GDR s'ha presentat davant la comissaria de la policia espanyola a Terrassa que s'ha llevat aquest dilluns tota plena de pintades de color groc per netejar-la. Una setantena de persones, entre elles diversos membres del PP i C's del municipi, s'han dedicat a fregar la pintura groga de la façana i la porta lateral.L'Ajuntament ha fet públic un comunicat, condemnant les pintades que han afectat tant la façana com la porta lateral."És un atac lamentable que entela la bona convivència i que mereix una condemna rotunda" afirmen des del consistori.Segons han informat fonts municipals els fets han succeït al voltant de la una de la matinada, quedant també afectada la vorera on es troba la comissaria, ubicada al carrer Baldrich. Diverses brigades de neteja s'han desplaçat per ruixar amb aigua la pintura que havia quedat acumulada davant l'entrada de la comissaria però no han aconseguit retirar-la del tot.No és la primera vegada que passa un fet com aquest. El passat mes de febrer l'edifici va patir una altra agressió, en aquest cas amb bales de pintura amb els colors de la bandera republicana.

