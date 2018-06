VÍDEO Indignació entre els viatgers per les extenses cues al Prat

Extenses cues aquest dilluns a l'aeroport del Prat en un vol que arribava de Londres. La situació ha causat indignació entre els viatgers, que han vist com només hi havia dos agents en el control de passaports i les màquines no funcionaven. Es tracta d'un tràmit que a l'aeroport de Londres, segons han apuntat fonts presencials, es fa de manera automàtica.

