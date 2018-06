L'Íbex-35 vira després de la moció de censura i abandona l'aposta per Rivera

En un momento clave para la Unión Europea, tener a @NadiaCalvino como nuestra nueva ministra de Economía es una garantía de que España seguirá aumentando su peso en las instituciones europeas. Enhorabuena Nadia. — Ana Botín (@AnaBotin) 5 de juny de 2018

No era "Frankenstein", era "el guapo", que és com anomenaven els militants socialistes de Galícia un jove Pedro Sánchez quan va ser enviat per Pepe Blanco per ajudar en algunes campanyes electorals. L'executiu que ha aixecat el nou president espanyol ha estat rebut amb simpatia i alleujament pel món econòmic. L'establishment empresarial ha començat el viratge per situar-se a prop del nou home de poder.El sector empresarial ha hagut de posar-se més ràpidament al dia amb el canvi d'inquilí a la Moncloa. Fins fa pocs dies, el millor recanvi per a un govern tan desgastat com el de Mariano Rajoy era Albert Rivera i Ciutadans. En els àmbits de la gran empresa i de l'Íbex-35, el missatge del líder taronja entrava amb més facilitat. Les enquestes el somreien. Al seu costat, el PSOE de Pedro Sánchez apareixia com a desdibuixat i amb poc alè. Però el fracàs de la política de la Moncloa a Catalunya i la gravetat dels escàndols de corrupció han accelerat els terminis i han convertit la fase terminal -del PP al poder en una caiguda espectacular de la qual se n'ha beneficiat Sánchez.Va ser la presidenta del Santander, Ana Botín, una de les primeres líders del món econòmic i financer a saludar el nou executiu. Va ser el 3 de juny, quan es va filtrar el nom de la nova titular d'Economia, Nadia Calviño. Des del seu compte de Twitter, Botín va dir que el nomenament era "una garantia que Espanya seguirà augmentant el seu pes en les institucions europees".El gest de Botín no ha passat desapercebut. Expressa la sorpresa positiva en sectors econòmics davant un executiu socialista que no sembla improvisat i en el qual els ministeris econòmics estan en mans de figures prestigioses. Sánchez ha volgut enviar un missatge d'estabilitat. Alhora, el nou president no oblida que l'Íbex-35 i la patronal va veure amb satisfacció la seva defenestració com a secretari general del PSOE. I, de retruc, amb molta preocupació pel seu retorn i la victòria a les primàries sobre Susana Díaz.El líder de Ciutadans ha estat el gran derrotat de la moció de censura. Rajoy ja estava amortitzat. Però Albert Rivera esperava heretar el regne i s'ha topat amb una jugada de Sánchez, que li ha "pres" el BOE.Poc a poc, Rivera havia anat teixint lligams en els fòrums patronals i bancaris. En això ha estat determinant l'empresari Kike Sarasola, mestre de cerimònies de moltes trobades i sopars amb la flor-i-nata empresarial i el dirigent taronja. Ja era un secret a veus la bona sintonia de Rivera amb el presdient d'Acciona, José Manuel Entrecanales; el presdient d'Endesa, Borja Prado; José Ignacio Sánchez Galán, d'Iberdrola; o Luis Conde, un dels empresaris catalans amb més bona química amb el líder de Ciutadans. Ara, tots ells s'hauran de tornar a situar perquè el líder unionista ha passat de ser un futur imminent a una hipòtesi, qui sap si llunyana.Un senyal més del gir efectuat en l'empresariat davant Sánchez el va donar la imatge d'empresaris rellevants assistint a algunes preses de possessió dels nous ministres. A la de José Luis Ábalos, nou responsable de Foment, hi era un somrient Florentino Pérez , president d'ACS, que va començar així a escenificar bones relacions amb els nous governants. No estava sol Florentino. També va fer acte de presència Juan Manuel Villar Mir, president de la constructora OHL.Un coneixedor dels moviments al si de la patronal explica aque l'actitud política de l'empresariat català és molt diferent al de l'espanyol: "En això portem avantatge. Entre els socis del Cercle d'Economia, per exemple, sempre hi ha hagut bona sintonia amb el PSC. Un canvi com el que s'ha produït a la Moncloa a nosaltres no ens inquieta . Aquesta actitud xoca amb un poderós sector de l'empresariat madrileny, que mai ha pogut tenir una relació fluida amb el PSOE". La posició del Cercle i la del Círculo de Empresarios de Madrid, en aquest sentit, és força diferent. "El Cercle porta anys dient el mateix, no ha de fer giragonses".En un sector dels fòrums econòmics també s'estava obrint pas la idea que potser Rivera no era una carta segura de cara al futur. La seva línia regeneradora va quedar truncada per un discurs envers Catalunya cada cop cap intransigent. A mesura que passaven els dies i es comprovava que l'estratègia repressiva contra Catalunya no donava els seus fruits (el sobiranisme mantenia la majoria al Parlament i la judicialització fracassava a Europa), alhora que la imatge d'Espanya feia figa, s'obria pas en àmbits de l'empresa la idea que potser Rivera no era la millor opció per intentar tancar, si més no per uns anys, la ferida catalana.

