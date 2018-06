El Govern s'ofereix per acollir els 600 immigrants a bord de l'Aquarius

Des del Govern ens oferim a acollir els més de 600 refugiats de l‘Aquarius’. Reiterem l’oferiment que ja va fer el març del 2016 el president @KRLS. Estem preparats per rebre 1.800 refugiats entre institucions i entitats d’arreu del país. 600 directament per la Generalitat. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 11 de juny de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha ofert per acollir els 600 refugiats que viatgen a bord del buc Aquarius. Aquesta iniciativa arriba després que Pedro Sánchez, nou president del govern espanyol, hagi brindat el port de València per rebre el vaixell "Estem preparats per rebre 1.800 refugiats entre institucions i entitats d'arreu del país. 600 directament per la Generalitat", ha ressaltat Torra a través de Twitter. El president d'Extremadura, president d'Extremadura, també ha ofert la seva comunitat autònoma per acollir directament aquests refugiats.

