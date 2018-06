Una persona morta per un tret al pit a Santa Coloma de Gramenet

Una persona ha mort aquesta tarda per arma de foc a Santa Coloma de Gramenet, segons han informat fonts properes al cas a l'ACN. Els Mossos d'Esquadra confirmen que s'estan investigant les causes de la mort, confirmant que la víctima ha rebut un tret al pit.El succés hauria tingut lloc cap a les sis de la tarda al carrer Pirineus. Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han intentar reanimar la víctima, que en un primer moment ha quedat malferida, però no ha estat possible salvar-li la vida.

