VÍDEO Així actuaven els lladres de l'AP-7

Un jutjat de Granollers ha dictat com a mesura cautelar una ordre d'allunyament de 200 metres al llarg de tota l'autopista AP-7 per 12 integrants d'una "activa" banda organitzada desarticulada pels Mossos d'Esquadra la qual impliquen en una cinquantena de furts a turistes en els últims sis mesos, en la primera ocasió que s'atorga aquesta mesura sense limitació geogràfica.En roda de premsa, el cap de la Divisió de Transports dels Mossos d'Esquadra, l'intendent Josep Guillot, ha assegurat aquest dilluns que amb aquesta mesura imposada pel jutge estaran "retirats" del principal eix viari mentre duri el procés d'instrucció judicial, ja que amb que s'aproximin només a 200 metres de la via -des de la Jonquera (Alt Empordà) a Andalusia- qualsevol patrulla els pot detenir per trencament de les cautelars.Ha explicat que és la primera vegada que s'aconsegueix aquesta mesura sense limitació geogràfica en tota l'AP-7, ja que els Mossos d'Esquadra havien aconseguit alguna limitada a Catalunya: "És una eina molt bona i eficaç", ha remarcat, assenyalant que a aquelles bandes que se'ls ha aplicat aquestes cautelars no han tornat a delinquir en l'àmbit viari.Els Mossos d'Esquadra, després d'una investigació iniciada el desembre quan van robar 27.000 euros a uns turistes a l'AP-7, han detingut 15 integrants d'una banda, tots ells d'origen kosovar, amb gran mobilitat i més de 200 antecedents -alguns actuaven a Catalunya des del 2013, van ser detinguts en una operació l'any 2015 i tenen antecedents a Itàlia, França i Alemanya-, i han identificat altres cinc membres que es troben fora d'Espanya.Guillot ha remarcat que han pogut demostrar que aquesta banda presumptament ha comès 47 furts, 11 delictes contra la seguretat del trànsit, cinc falsificacions documentals, un robatori per intimidació i pertinença a organització criminal, aquest últim clau perquè el Jutjat d'Instrucció 1 de Granollers hagi dictat l'ordre d'allunyament després que els detinguts quedessin en llibertat amb càrrecs.Els investigadors han calculat que en aquests sis mesos haurien obtingut més de 150.000 euros de benefici en metàl·lic, divisa estrangera i objectes de valor com joies o electrònica, i han constatat transferències econòmiques en petites quantitats per valor de més de 30.000 euros en el període investigat.Entre la divisa estrangera localitzada en cinc escorcolls a domicilis de Barcelona i Castelldefels figuren zlotys de Polònia, ariarys de Magadascar, bolívars, pesos argentins, dòlars nord-americans i canadencs, i francs suïssos, i entre els objectes robaven mòbils i càmeres fotogràfiques.Segons ha explicat Guillot, cada dia sortien tres vehicles amb tres integrants per cometre robatoris al llarg de l'autopista a Catalunya i disposaven de quatre caps d'organització, amb dos modus operandi: el "pincharuedas", que consisteix en punxar una roda del cotxe de la víctima, i fer-la parar a la vora o a l'estació de servei per un suposat problema al vehicle amb un "alt nivell de professionalització".La banda estava molt jerarquitzada i amb rols definits perfeccionats al llarg del temps, ja que en cada robatori un conduïa el vehicle, de gamma alta per garantir una fugida ràpida, un altre distreu i l'últim era el que cometia el robatori aprofitant la distracció.Una prova de la gran itinerància de la banda és que només cinc dels detinguts tenien domicili estable a Catalunya, mentre que els altres s'allotjaven en hotels i hostals per dificultar la seva identificació.Els Mossos d'Esquadra mantenen l'operació oberta i no descarten noves detencions d'aquesta "activa banda per activitat i volum de casos".

