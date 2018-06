Més de 33.500 estudiants afronten la selectivitat

Els estudiants de segon de Batxillerat afronten el que, sens dubte, és el moment de més nervis de tot el curs: les proves d’accés a la universitat. Un total de 33.895 estudiants, 1.808 més que l'any passat, comencen aquest dimarts i fins dijous els exàmens de la selectivitat per poder cursar estudis universitaris. Les notes es podran consultar a partir del 27 de juny de forma telemàtica.Una novetat de la selectivitat d’enguany és que es reserven places en tots els graus universitaris per a estudiants del col·lectiu gitano per afavorir la incorporació d’aquest col·lectiu als estudis superiors. Els alumnes amb necessitats educatives especials s’examinaran en tribunals específics amb un horari especialment adaptat a ells, de manera que disposaran de dues hores per realitzar cada examen. Aquest canvi afecta tant l’alumnat dislèctic com l’alumnat diagnosticat amb altres trastorns d’aprenentatge como ara TDH o TDAH.Es consideraran aptes els alumnes que obtinguin un cinc de mitjana entre la nota de Batxillerat –que té un valor del 60%- i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU, amb un valor del 40% si la qualificació d’aquesta fase general és com a mínim de 4.De la xifra global d’estudiants que faran les proves, la gran majoria, 27.878, són alumnes amb matrícula ordinària que han acabat el Batxillerat aquest any. Uns altres 2.738 provenen de cicles formatius i uns altres 3.279 són estudiants de matrícula lliure.La selectivitat compta de dues parts: l’obligatòria, que consta de cinc exàmens, i l’específica, que és voluntària i serveix per pujar la nota. En la fase general, doncs, els alumnes s’examinaran de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera i història. La cinquena matèria l’han de triar entre matemàtiques, llatí, fonaments de les arts i matemàtiques aplicades a les ciències socials.A diferència de la resta d’anys, història de la filosofia ha passat d’estar entre les matèries de la fase general –es podia escollir entre aquesta o història- a l’específica com a ponderable per accedir a graus universitaris d’arts i humanitats i ciències socials i jurídiques.Els estudiants iniciaran les PAU amb els exàmens de català i de castellà i assignatures de la fase específica; demà serà el torn de llengua estrangera, història, fonaments de les arts i matemàtiques aplicades a les ciències socials i matèries de la fase específica. Finalment, dijous serà el torn de llatí, matemàtiques i la resta d’assignatures de la fase específica.Aquest any hi haurà un total de 158 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de secundària, distribuïts en 19 poblacions: Barcelona, Bellaterra, Canet de Mar, Castelldefels, Figueres, Girona, Igualada, la Seu d’Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Tarragona, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú i Vila-Seca Salou.

