L'advocat de Ponsatí pressiona Sánchez per la retirada de les euroordres

L'advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, considera "decebedor" que el nou govern de Pedro Sánchez no hagi fet "cap pas per assolir un acord polític" amb la Generalitat. "La retirada de les ordres europees de detenció i l'alliberament dels presos polítics seria una mostra de bona voluntat en qualsevol negociació", ha indicat en declaracions a l'ACN.Les afirmacions contra el nou executiu socialista arriben el dia abans que se celebri a Edimburg una nova vista preliminar sobre la petició d'extradició contra l'exconsellera d'Ensenyament. "No esperem sorpreses, la de demà és una vista preliminar", admet Anwar.Per ara, el procés a Escòcia és el que està menys avançat de tots els de les euroordres. Mentre que a Bèlgica el jutge –amb acord del fiscal- ja va desestimar entregar Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig a Espanya per "irregularitats" en l'euroordre, a Alemanya els jutges estan deliberant, després que la fiscalia demanés l'extradició de Carles Puigdemont per rebel·lió i malversació.Anwar, que aquest cap de setmana va participar amb l'exconsellera Ponsatí al congrés del Partit Nacional Escocès (SNP), on va ser rebuda amb un eixordador aplaudiment , ha indicat que l'exconsellera vol poder tornar a Catalunya. "Tot i que estic decidit a lluitar en nom de la Clara (Ponsatí), sóc conscient que més que continuar com una exiliada política, ella voldria tornar a Catalunya ben aviat", ha dit Anwar a l'ACN.A Escòcia, la fiscalia encara no ha fet formalment la seva petició d'execució de l'euroordre, i recentment havia demanat més informació a l'Estat espanyol sobre els càrrecs que s'imputen a Ponsatí. A banda de la vista d'aquest dimarts, el dia 5 de juliol també n'hi ha una altra de preliminar prevista. Si finalment tira endavant la petició d'extradició, la vista en si començarà el 30 de juliol, segons el calendari marcat pel jutge.

