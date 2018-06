El ple de l'Ajuntament de Girona aprova «in extremis» el nou organigrama

Primer ple amb màniga curta i roba estiuenca de la majoria de regidors del ple municipal de l'Ajuntament de Girona. I una novetat: la presa de possessió del nou regidor de l'equip de govern (PDECat) -amb promesa de fer efectiu el dret d'autodeterminació-, Pep Pujols, en substitució d'Isabel Muradàs, que va dimitir el càrrec com a regidora i tinent d'alcaldia pel fet d'haver estat citada a l'Audiència Nacional com a investigada per corrupció en el cas del 3%.El ple d'avui ha aprovat, pels pèls (amb la majoria simple dels regidors de CiU) l'actualització de l'organigrama general de l'Ajuntament de Girona i els organigrames de les set àrees de govern, que inclouen els canvis d'adscripció i d'organització administrativa que han tingut lloc des de l'aprovació de l'últim organigrama, que es va fer el 9 d'abril d'enguany. Així, doncs, el canvi en l'organigrama s'ha aprovat per 10 vots a favor, 11 abstencions i 4 en contra.Cada una d'aquestes àrees comprèn un o diversos sectors funcionalment homogenis de l'activitat administrativa local, resultat d'analitzar la situació organitzativa existent i fer una proposta de futur, que es trasllada, a la pràctica, en un nou organigrama funcional, que busca una òptima distribució dels recursos humans.Amb posterioritat a l'aprovació dels organigrames també ha calgut modificar l'organigrama de l'àrea d'Hisenda i Règim Interior per tal d'adaptar-lo a les necessitats organitzatives derivades de l'aplicació del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, reglament que entrarà en vigor el primer de juliol de 2018 vinent, així com actualitzar els organigrames de les altres àrees per actualitzar els canvis de personal que s'han produït des de la darrera aprovació dels organigrames.Amb l'aprovació dels organigrames per part de l'Ajuntament se'ls constitueix com a instruments definidors formals d'aquestes àrees de govern, de les relacions de dependència jeràrquica i institucionalització dels nivells de comandament, responsabilitat i rendiments de comptes.Igualment, se'n determina la ubicació dels diferents serveis i unitats dins l'estructura general i ajuda a una major definició del funcionament en conjunt.Aquests organigrames han de contribuir a ser la primera base per a l'aprovació d'altres instruments organitzatius per a la consecució de l'ordenació dels llocs de treball dins el marc de les competències d'autoorganització de què disposen les administracions públiques.En aquesta primera hora del ple, també s'ha ratificat l'Acord de la Junta de Govern Local de data 4 de maig de 2018 per aprovar l'acceptació de l'atorgament definitiu de la subvenció del Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, emmarcat en la RISC3CAT i en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.Igualment, s'efectuara un abonament a Eulen, de l'import del 8% de les facturacions corresponents al quatrimestre novembre 2017-febrer 2018. Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de les facturacions corresponents al quatrimistre novembre 2017-febrer 2018, i el pagament de la factura presentada per l'empresa SquarePoint SL corresponent als treballs d'adequació del programari de Recursos Humans, realitzats en el període comprès entre gener-maig 2017.

