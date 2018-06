Albiol reclama a Torra consensuar una proposta amb tots els grups abans de visitar Sánchez

Xavier García Albiol, cap de files del PP a Catalunya, ha reclamat al president de la Generalitat, Quim Torra, que reuneixi tots els grups parlamentaris abans de citar-se amb Pedro Sánchez a la Moncloa. Aquesta cita, segons Albiol, seria per consensuar una proposta conjunta amb la qual el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) es presentés a Madrid en nom del màxim nombre de diputats possible.Aquesta hipotètica trobada, segons el dirigent del PP, estarà "condicionada" pel calendari de la trobada entre Torra i Sánchez. "Si és al juliol, tindrem més oportunitats", ha recalcat Albiol. "L'important és que en alguns moments els partits poguem traslladar una proposta de mínims", ha indicat el cap de files dels populars a Catalunya.Albiol ha arrencat demanant-li a Torra que sigui "president de tots", i que no farceixi de "símbols polítics" els edificis públics, i li ha suggerit al màxim dirigent català que es reuneixi amb tots els grups parlamentaris abans que es reuneixi amb Pedro Sánchez. "He trobat una certa sensibilitat per estudiar aquesta proposta i fer aquesta trobada", ha indicat el dirigent del PP en la roda de premsa posterior a la cita.La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha refermat que els símbols polítics que hi ha en edificis públics "representen a tots els catalans", i ha negat la possibilitat -com demanava Albiol- que es puguin retirar. Torra també ha insistit davant d'Albiol, segons ha relatat Artadi, en la defensa del model d'escola catalana.El president de la Generalitat, en tot cas, s'ha compromès a donar compte als grups parlamentari de veure com evoluciona el diàleg amb Sánchez. "Hem d'escoltar si tenen alguna oferta per a Catalunya", ha apuntat.

