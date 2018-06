Demòcrates proposa primàries arreu del país com a primer pas de «control efectiu» del territori

4⃣ Fer processos de primàries obertes en les municipals 2019 en els quals col·laborem: ciutadania, entitats i partits com a primer pas de control efectiu del territori. pic.twitter.com/61Vzhhlbiz — Demòcrates🎗 (@DemocratesCAT) 10 de juny de 2018

Demòcrates de Catalunya defensa la necessitat de celebrar primàries obertes arreu del país de cara a les eleccions municipals del 2019 com a "primer pas de control efectiu del territori", segons va explicar aquest cap de setmana el portaveu polític de la formació, Antoni Castellà, en un seminari a Londres."És l'única manera de superar les oligarquies de partit", va destacar Castellà en aquesta trobada, en la qual també van participar altres dirigents independentistes. El portaveu polític de Demòcrates va defensar activament tornar a l'etapa d'octubre -defensant el dret a l'autodeterminació- en termes de "resistència pacífica" però, també, de "trencament".Aquesta idea entronca, també, amb el suport de Demòcrates a les primàries obertes que proposa Jordi Graupera a la ciutat de Barcelona, que ja compten amb el vist-i-plau de Ferran Mascarell i que sumen 30.000 suports. Graupera s'ha anat reunint amb els diversos portaveus municipals dels partits per saber quin grau de complicitat tenia.L'impulsor de les primàries barcelonines es va reunir la setmana passada amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que li va traslladar - segons Graupera - el suport a una llista unitària de l'independentisme a través de votacions internes. Carles Puigdemont, divendres passat , defensava que la candidatura conjunta a Barcelona és la millor via per encarar les eleccions municipals a la capital catalana de l'any vinent.

