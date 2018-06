L'executiva de la Cambra tria els seus consellers a la Fira

La comissió executiva de la Cambra de Comerç s'ha reunit avui sota la presidència de Miquel Valls i, com s'esperava, ha elegit els inc representants de la corporació al Consell de la Fira de Barcelona, que porta més d'un any en situació d'interinatge. El ple de la Cambra ratificarà el proper 21 de juny la proposta de Valls, però es tracta ja d'un tràmit. Els cinc noms, que circulaven fa dies, són els d'Helena Guardans (empresa de serveis Sellbytel i néta de Francesc Cambó), Mar Alarcón (SocialCar, empresa de cotxes de lloguer), Manel Vallet (hotels Catalonia), Pau Relat, nom de referència de Femcat, que aplega un nodrit grup d'empresaris catalanistes, i Kim Faura, president de Telefònica a Catalunya.D'aquesta manera, la Cambra activa el procés per a la successió de Josep Lluís Bonet en la presidència de la Fira. Un canvi que s'havia d'haver produït ja fa un any i que el conflicte polític i la intervenció de la Generalitat per Madrid a través del 155 ha bloquejat. Dels noms esmentats, el que té més suport a la Cambra és el de Kim Faura. No és cap secret que es tracta del candidat de Valls. En tot cas, el nom del president surt del consens amb la Generalitat i l'Ajuntament. El Consell de la Fira, on hi ha també els representants del Govern català i del consistori, està presidit per l'alcaldessa Ada Colau.Colau ha mostrat la seva preferència perquè sigui una dona qui es posi al cim de la Fira. El nom d'Helena Guardans ha estat en boca de diverses persones. Però també s'ha especulat amb figures com Joaquim Coello o l'exministre Joan Majó. Un cop constituït el nou Govern català, es considera imminent conèixer el nom del nou president o presidenta de la Fira.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)